Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц за тиждень до смерті політика Олексія Навального обговорювали можливість обміну між Штатами і Росією.

Про це повідомила The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Як пише газета, після обрання Байдена на пост американського президента у РФ з'явилася вимога: обмінювати шпигуна на шпигуна.

США не мали росіян, засуджених за шпигунство, але Путін, як зазначили журналісти, почав цікавитися колишнім офіцером ФСБ Вадимом Красіковим, засудженим за вбивство в Німеччині.

У матеріалі нагадали, що навесні 2023 року в Росії за шпигунство заарештували кореспондента WSJ Евана Гершковича.

Байден публічно пообіцяв домагатися його звільнення, але в наступні місяці, підкреслила газета, прогрес у переговорах був незначним, доки в процес не включилась "несподівана учасниця" — ексдержсекретарка Гілларі Клінтон.

Розслідувач Христо Грозєв звернувся до неї з проханням пролобіювати у Білому домі включення Навального до угоди про обмін. Його пропонували обміняти на Красікова, інформують журналісти.

Водночас, мовиться у матеріалі, до німецьких чиновників неофіційно звернулася Юлія Навальна. Думки в уряді ФРН розділилися, зокрема проти будь-якої угоди за участю Красікова виступила міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

Однак у Німеччині Навальний був, наголошує WSJ, популярною фігурою ще від часу його лікування у клініці "Шаріте" після отруєння.

Своєю чергою Путін "наполегливо натякав", що відкритий до пропозицій про обмін американського кореспондента Гершковича.

За даними газети, під час зустрічі Байдена та Шольца у Вашингтоні 9 лютого було порушено тему "одного із найскладніших обмінів з часів Холодної війни".

Відтак, уряди двох держав домовилися продовжити обговорення ідеї обміну Красікова на Навального, однак офіційної пропозиції Кремлю Білий дім на той момент не зробив, додали журналісти.

16 лютого у РФ інформували, що Навальний помер в тюрмі після прогулянки.