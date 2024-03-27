Втрати Волині: в громадах підтвердили загибель ще двох військовослужбовців

27 березня в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами загинули ще двоє бійців з Волині: Дмитро Глущук і Василь Сокол, якого довгий час вважали зниклим безвісти.

Дмитро Глущук

25 березня 2024 року внаслідок поранення, отриманого в результаті снайперського обстрілу поблизу села Діброва Сєвєродонецького району Луганської області, загинув військовослужбовець Дмитро Глущук.

Дмитро Глущук. Олицька селищна рада

Як повідомили в Олицькій громаді, бійцю з села Горянівка, який служив із перших днів повномасштабної війни, було 58 років. Дату прощання з Дмитром Глущуком сповістять пізніше.

Василь Сокол

28 березня у селі Новосілки на Волині відбудеться перепоховання 22-річного полеглого військовослужбовця Василя Сокола, якого майже 2 роки вважали зниклим безвісти.

Василь Сокол. Горохівська міська рада

За даними Горохівської міської ради, боєць загинув під час виконання бойового завдання біля міста Лиман на Донеччині. Відтоді тривали пошуки військового. За результатами ДНК експертизи з'ясувалося, що тіло Василя Сокола було поховано на кладовищі міста Дніпро. За рішенням батьків бійця перепоховають у рідному селі.

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