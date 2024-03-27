У другій половині тижня на Тернопільщині пройдуть зливи, будуть сильні пориви вітру, у суботу повітря прогріється вдень до 24 градусів.

Про це повідомляють на сторінці Тернопільського обласного центру з гідрометеорології в соцмережі.

У четвер, 28 березня, буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в другій половині дня короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі по всій території, а вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 12-17° вище нуля.

У Тернополі теж хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в другій половині дня короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень +14 - +16°С.

Попередження про метеорологічні явища:

На Тернопільщині 28 березня вночі по всій території, а вдень місцями пориви південно-східного вітру 15-20 м/с, вдень місцями грози. В Тернополі цього дня теж пориви південно-східного вітру 15-20 м/с, вдень гроза. Рівень небезпечності перший, жовтий.

У п’ятницю, 29 березня, знову буде хмарно. Короткочасні дощі. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 11-16° вище нуля.

У суботу, 30 березня, без опадів. Температура повітря вдень прогріється до 19-24°.