Виробник підгузків у Японії Oji Holdings припинить виготовляти продукт для немовлят, натомість збільшить виробництво підгузків для дорослих. Речник компанії назвав низьку народжуваність однією з причин такого рішення.

Про це пишуть The Guardian та BBC.

Oji Holdings — компанія, яка спеціалізується на виробництві паперової продукції. Продажі фірми впали з приблизно в 700 мільйонів виробів у 2001 році до 400 млн нині. Тепер компанія зосередиться на виробництві гігієнічних товарів для літніх людей. В Oji Holdings очікують, що їхніми клієнтами стануть будинки для літніх та інші громадські заклади.

"Попит на дитячі підгузки знижується через низку чинників, включно з падінням народжуваності", — сказав представник компанії.

Oji Holdings додала, що продовжить виробництво дитячих підгузків у Малайзії та Індонезії. Там попит імовірно зростатиме найближчим часом.

Британський суспільний мовник зазначає, що це остання компанія Японії, яка змінила напрям виробництва таким чином.

У 2011 році найбільший японський виробник підгузків Unicharm заявив, що продажі продукту для дорослих перевищили продажі для немовлят. Уже понад 10 років у країні частіше купують підгузки для дорослих, а не для дітей. Це свідчить про старіння японського народу.

Населення Японії скорочується

Населення Японії без урахування іноземців скорочується 14 років поспіль. У 2023 році кількість народжених в Японії впала до історичного мінімуму — 758 631 новонароджений порівняно з 1 590 503 померлих. Очікується, що до 2065 року населення Японії може скоротитися на 30% — із 125 до 88 млн.

Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда назвав низьку народжуваність "екзистенціальною кризою" та пообіцяв фінансову допомогу сім’ям із дітьми, легший доступ до догляду за дітьми та більше декретних відпусток.

Рівень народжуваності у світі також знизився в Гонконзі, Сінгапурі, Тайвані та Південній Кореї.