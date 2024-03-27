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Зеленський розповів про першу регіональну зустріч щодо програми "Зроблено в Україні"
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Зеленський розповів про першу регіональну зустріч щодо програми "Зроблено в Україні"

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що 27 березня вперше провели регіональну зустріч стосовно нової програми економічної політики "Зроблено в Україні".

Зеленський зазначив, що "є суттєвий обсяг коштів на рік — на всі регіони".

"Є цілком конкретні завдання для урядовців, для Фонду держмайна, для ОП і для обласної влади за підсумками зустрічей і нарад тут сьогодні. Є підписані контракти для нашого ОПК", — вказав президент.

За словами глави держави, "з кожним місяцем усе більше компаній, усе більше розробників пропонують конкретні зразки зброї, снарядів, техніки, машин для розмінування, багатьох інших речей — усього того, що потрібно на фронті та що завдяки силі технологій зберігатиме життя людей".

"Зокрема за сьогодні є нові контракти на автоматизовані системи ведення вогню, нові FPV-дрони із відповідними скидами, тренажери для мобільних вогневих груп, які допоможуть ефективніше збивати "шахеди". Усе те, що справді потрібно", — додав Зеленський.

Про платформу "Зроблено в Україні"

26 січня президент Володимир Зеленський анонсував створення Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні". За його словами, її завдання полягатиме у створенні умов для постійної комунікації та координації взаємодії держорганів із бізнесом.

"Засновуємо Всеукраїнську економічну платформу, на якій буде представлений і малий бізнес, і середній, і великий. І різні регіони нашої держави. І інвестори, і релоковані підприємства. "Зроблено в Україні" — не просто бренд, це велика спільнота людей, мільйони українців і українок, які працюють на підприємствах. І це наші люди, які засновують підприємства, які створюють робочі місця для інших. Уся спільнота нашого бізнесу буде представлена на новій платформі", — сказав тоді президент.

27 січня Зеленський підписав укази про створення Ради з питань підтримки підприємництва і платформи "Зроблено в Україні".

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