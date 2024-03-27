На Житомирщині зросла кількість випадків туберкульозу — у 2023 році виявили 719 хворих. Найвищі показники захворювання зафіксували у Олевській, Житомирській, Черняхівській, Радомишльській та Чуднівській громадах.

Про це Суспільному розповіла завідувачка відділенням особливо небезпечних інфекцій обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Волкова.

За її словами, на Житомирщині зафіксовано зростання захворюваності на туберкульоз на 7% у порівнянні з 2022 роком.

"Є райони-лідери, де показник перевищує 40,4%. Особливо висока захворюваність в Олевському та Ємільчинському районах з показником 71,6%. У цьому році також спостерігається зростання захворюваності в Житомирі та Баранівському районі", — інформувала Тетяна Волкова.

Тетяна Волкова, Житомир, 27 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

Лікар-фтизіатр Житомирського обласного протитуберкульозного диспансеру Олександр Драгокупел повідомив, що в обласному диспансері перебуває на лікуванні 32 пацієнти з туберкульозом.

"У нашому відділенні зараз перебуває 32 пацієнти. Ми забезпечуємо медичну допомогу дорослому населенню, дітям, лікуємо чутливі форми туберкульозу, а також резистентні до препаратів", — сказав Олександр Драгокупел.

Олександр Драгокупел, Станишівка, Житомирщина, 27 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

Зі слів медичного директора обласного протитуберкульозного диспансеру Олександра Близнюка, нові стратегії лікування передбачають зменшення кількості пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні, оскільки більшість хворих лікуються вдома.

"До недавнього часу в стаціонарі обласного протитуберкульозного диспансеру лікувалося до 500 пацієнтів. Зараз максимум пацієнтів, які у нас лікуються, становить 30-35 осіб. Всього зараз лікарня розрахована на 60 ліжок", — пояснив Олександр Близнюк.

Олександр Близнюк, Станишівка, Житомирщина, 27 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

Медичний директор обласного протитуберкульозного диспансеру розповів, що у 2023 році на Житомирщині 23 дитини захворіли на туберкульоз: 16 дітей віком від 0 до 14 років та 7 дітей від 14 до 18 років.

"Минулого року у Житомирській області виявлено 719 хворих на туберкульоз. Ми виявляємо не тільки туберкульоз у дорослих, але й у дітей. Минулого року було виявлено 23 дитини — це не велика кількість. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, відсоток дітей, хворих на туберкульоз, має не перевищувати 10-15%. У Житомирській області цей показник становить 4%", — сказав Олександр Близнюк.

Житомирський обласний протитуберкульозний диспансер, Станишівка, Житомирщина, 27 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

Діагностику туберкульозу проводять у лабораторії обласного протитуберкульозного диспансеру, де застосовуються сучасні методи, такі як молекулярно-генетичні та бактеріологічні, що значно прискорює процес встановлення діагнозу.

"У нас впроваджені всі сучасні процеси — молекулярно-генетичні методи та бактеріологічна діагностика, які дозволяють скорочувати терміни надання відповіді. Методом молекулярної генетики ми можемо отримати результат упродовж двох годин, щоб визначити, якими препаратами лікувати нашого хворого. Бактеріологічна діагностика також значно прискорилася в два — два з половиною рази, завдяки використанню сучасної апаратури та реактивів", — розказала завідувачка лабораторією обласного протитуберкульозного диспансеру Тетяна Воробченко.

Тетяна Воробченко, Станишівка, Житомирщина, 27 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

Житомирський обласний протитуберкульозний диспансер, Станишівка, Житомирщина, 27 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

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