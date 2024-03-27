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У лікарні Дніпра помер військовий з Камʼянського Володимир Гордієнко
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У лікарні Дніпра помер військовий з Камʼянського Володимир Гордієнко

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Військовий, Камʼянське, Дніпро
Володимир Гордієнко. Фото: Андрій Білоусов/Telegram

18 березня в одній з лікарень Дніпра помер старший солдат Володимир Гордієнко. У військового не витримало серце.

Про це повідомив міський голова Камʼянського Андрій Білоусов.

Володимир Гордієнко народився в селі Водопійне Чорноморського району Автономної республіки Крим. Упродовж 1989-1991 років проходив строкову військову службу. У 1996 році закінчив Дніпродзержинський індустріальний технікум. Тривалий час працював у "Домнасервіс" та "УТК" в Києві. З травня 2021 року перебував на контракті у Збройних силах України. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

У нього залишилися три брати та сестра. Військовому було 52 роки.

Попрощаються з бійцем 28 березня в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ.

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