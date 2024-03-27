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У громаді на Житомирщині запрацював простір психосоціальної підтримки "Дбаю про себе"
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У громаді на Житомирщині запрацював простір психосоціальної підтримки "Дбаю про себе"

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Психосоціальна підтримка, ментальне здоров'я, війна, психолог, переселенці
Відкриття простору психосоціальної підтримки "Дбаю про себе", Овруч, Житомирщина, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Олена Ваховська

В Овруцькій громаді на Житомирщині 27 березня відкрили простір психосоціальної підтримки "Дбаю про себе", де консультуватимуть людей, яких травмувала війна.

Про це з місця події повідомила кореспондентка Суспільного Олена Ваховська.

За її словами, простір облаштували за підтримки USAID на базі комунального некомерційного підприємства "Овруцький центр первинної медико-санітарної допомоги" у рамках проєкту "Розбудова стійкої системи громадського здоров’я". Консультації та поради тут безоплатно надаватимуть як дорослим, так і дітям.

У громаді на Житомирщині запрацював простір психосоціальної підтримки "Дбаю про себе"
Вхід до простору психосоціальної підтримки "Дбаю про себе", Овруч, Житомирщина, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Олена Ваховська

У громаді на Житомирщині запрацював простір психосоціальної підтримки "Дбаю про себе"
Кімната простору психосоціальної підтримки "Дбаю про себе", Овруч, Житомирщина, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Олена Ваховська

Психологиня центру Тетяна Бичківська, яка працює у центрі ПМСД із липня 2023 року, розповіла, що є великий попит на психологічні консультації серед місцевих жителів громади.

"Ми працюємо з дітьми та дорослими. Серед тих, зокрема, хто часто звертається за порадами до психолога, переселенці, які часто через війну переживають стреси та тривоги. Також ми створили окрему групу для консультацій членів родин військовослужбовців", — розповіла Тетяна Бичківська.
У громаді на Житомирщині запрацював простір психосоціальної підтримки "Дбаю про себе"
Психологиня центру Тетяна Бичківська, Овруч, Житомирщина, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Олена Ваховська

Зі слів проєктної менеджерки напрямку психічного здоров'я проєкту Марти Мельник, в Овруцькій громаді такий простір — третій в Україні та перший на Житомирщині.

У громаді на Житомирщині запрацював простір психосоціальної підтримки "Дбаю про себе"
Працівники простору психосоціальної підтримки "Дбаю про себе", Овруч, Житомирщина, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Олена Ваховська

Загалом у проєкті беруть участь 16 громад із восьми областей України.

У громаді на Житомирщині запрацював простір психосоціальної підтримки "Дбаю про себе"
Буклети в просторі психосоціальної підтримки "Дбаю про себе", Овруч, Житомирщина, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Олена Ваховська

Директор центру ПМСД в Овручі Олександр Шевчук сказав, що наступний простір психосоціальної підтримки через декілька місяців запрацює у Словечанській громаді.

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