Естонія готова підтримати на пост генерального секретаря НАТО і прем'єра Нідерландів Марка Рютте і президента Румунії Клауса Йоганніса, але кандидат має відповідати трьом критеріям.

Про це заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, передає ERR.

За її словами, Естонія висунула три вимоги для майбутнього генсека. Одна з них — здатність кандидата переконати всіх союзників збільшити витрати на оборону до 2% ВВП.

"Вихідцю з країни, яка досягла цієї мети, буде легше переконати в цьому інші країни, аніж тому, чия країна не досягла цього цільового показника. Ще одним важливим елементом для нас був географічний баланс. На жаль, вихідці з країн Східної Європи не представлені на провідних позиціях у НАТО", — сказала Каллас.

Третій критерій, за словами прем'єрки, полягає у здатності укладати компроміси. Каллас вважає, що Рютте має шанси стати наступним генсеком Альянсу. Хоча Нідерланди і не досягають мети у 2% витрат на оборону, на думку прем'єрки, сильна сторона Рютте полягає у здатності домовлятися.

"Марк Рютте довгий час був лідером коаліційних урядів, і я також бачила його за столом Європейського союзу. Він знає, як досягти компромісів", — зазначила Каллас.

За її словами, уряд Естонії зустрічався і з Рютте, і з Йоганнісом і, по суті, готовий підтримати обох кандидатів, залежно від того, хто з них отримає підтримку більшості.

"Ми говорили про наші побоювання. Ми зазначили, що вважаємо неправильним, що на високих посадах немає жодного вихідця з нашого регіону. Ми також висловили своє занепокоєння з приводу цих 2%. Говорили з Рютте про те, як він зможе переконати в цьому глави інших держав. І справді ми готові підтримати обох кандидатів", — сказала Каллас.

Вона також зазначила, що крім генсека НАТО також буде обрано його заступників і на ці посади є хороші кандидати з Естонії.

"Досі не було нікого з нашого регіону, а ми вже 20 років у НАТО, і це не зовсім правильно. З цим погодився і Рютте, підтвердивши, що справді балансу не дотримано. У нас дуже багато людей, які підходять на цю посаду, як у Міністерстві оборони, так і в представництві НАТО", — сказала Каллас.

23 жовтня 2023 року прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що готовий замінити Єнса Столтенберга на посаді наступного генерального секретаря Організації Північноатлантичного Альянсу (НАТО).

Лондон, Париж і Берлін пообіцяли підтримати заявку Рютте на вступ до НАТО, тоді як група країн східного флангу, близьких до російського кордону, залишаються невпевненими в кандидатурі Рютте, але з інших причин.

Країни Балтії незадоволені відсутністю зобов'язань Рютте щодо голландських оборонних витрат, тоді як президент Румунії Клаус Йоганніс незадоволений тривалим опором Нідерландів приєднанню його країни до Шенгенської зони. Минулого місяця Йоганніс заявив союзникам, що вирішив кинути виклик Рютте.

12 березня президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив, що вирішив балотуватися на посаду генсека НАТО.