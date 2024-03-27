İşğal etilgen Qırımda ruslar, yarımadanıñ sakinlerini RF SQe qanunsız mobilizatsiya etmege yañıdan başlay bilirler.
Saban ayınıñ 27-sinde Telegram kanalında Qırımtatar Milliy Meclisiniñ başı Refat Çubarov bu aqqında haber berdi.
Onıñ sözlerine köre, keçenlerde "Qırım musulmanlarınıñ müftisi" Emirali Ablaevniñ işğal etilgen Qırım içeri işler naziri İhor İlarionovnenKHVda aydınlatılmağan körüşüvinde Qırımda yaşağan ve asker ola bilecek daa çoq adamnı rus ordusına mobilizatsiya etüv meselesini muzakere ettiler.
"Belli oldı ki, Emirali Ablev, "qırımtatarlarnıñ mahsus arbiy operatsiyalarda iştirak etmelerine yardım etecek" tedbirlerni keçirmege vazifesini aldı", — dep Çubarov qayd etti.
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