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У Житомирі відкрили Почесне Консульство Естонської Республіки
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У Житомирі відкрили Почесне Консульство Естонської Республіки

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27 березня у Житомирі відкрили перше Консульство Естонії в Україні. Почесним консулом Естонії в Житомирській області став Микола Сиченко. Які програми допомоги реалізовуватимуть на Житомирщині дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Надзвичайний і Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні Аннелі Кольк розповіла, що два роки тому Естонія вирішила допомагати одному з регіонів України.

"Вирішили допомагати одному з регіонів України, тому що Естонія маленька країна — один мільйон населення. Ми знаємо, що Житомир також маленьке місто. Для нас це великий проєкт. Ми будемо тут працювати чотири роки. Будуємо дитячий садок в Овручі, будемо проводити навчання і це все, як екологічна система. Ми хочемо допомагати одному регіону", — сказала Аннелі Кольк.

У Житомирі відкрили Почесне консульство Естонської Республіки
Аннелі Кольк, Житомир, 27 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

За словами почесного консула Естонії в Житомирській області Миколи Сиченка, основне завдання консульства — залучення інвестицій до регіону. Також Микола Сиченко презентував новий проєкт "Естонія House".

"Ми плануємо за допомогою Естонської Республіки відкрити соціально-просвітницький центр, який буде надавати допомогу громадянам України, які планують робити власний бізнес. На сьогоднішній день держава, державні і недержавні громадські організації виділяють велику кількість грантів для ведення і започаткування свого власного бізнесу. Нажаль, не всі бажаючі мають достатньо досвіду і знань для того, щоб правильно оформити документацію. Тому ми плануємо створити на базі нашого консульства такі "Естонія House", такий хаб, який дозволить нашим громадянам за короткий період часу спроєктувати правильний пакет документів, щоб розпочати власну справу", — пояснив Микола Сиченко.

У Житомирі відкрили Почесне консульство Естонської Республіки
Микола Сиченко, Житомир, 27 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

У Житомирі відкрили Почесне консульство Естонської Республіки
Відкриття Почесного консульства Естонської Республіки в Житомирі, 27 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

Раніше Суспільне повідомляло, що за сприяння Естонської Республіки в Овручі у червні 2023 року відкрили дитячий садок на 80 місць. Також країна виділила близько 45 мільйонів гривень на відновлення зруйнованого мосту у Малині.

У Житомирі відкрили Почесне консульство Естонської Республіки
Житомир, 27 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

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