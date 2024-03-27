Актори житомирського "Театру на Новому Бульварі" працюють на сцені безоплатно. Самі виготовляють декорації і реквізит. За дев'ять років існування колектив поставив 10 вистав. У Міжнародний день театру з аматорами сцени спілкувалися кореспонденти Суспільного.

Серед 12 акторів: освітяни, інженери, продавці, волонтери. Юрій Турос прийшов до мистецького колективу одним із найперших.

"Я був 20 років слідчим по тяжких і особливо тяжких злочинах. Надзвичайно важко було "прийти в себе" вдома після роботи, тому я вирішив знайти якесь хобі. Так я потрапив до театру. Хобі є хобі: я за нього плачу, а не мені за нього платять. З цим я змирився, тому працюємо на результат, на розвиток культури", — розповів артист театру Юрій Турос.

Юрій Турос. Житомир, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Леонід Харшан

Евеліна Кравченко — волонтерка. Каже, що у виставі Сомерсета Моема "Домашнє вогнище і Красуня" у постановці Григорія Артеменка вперше грає головну роль.

"Коли я прийшла сюди, головна героїня відмовилася від своєї ролі. У неї були свої нюанси. Мені запропонували і я спробувала", — сказала артистка театру Евеліна Кравченко.

Евеліна Кравченко. Житомир, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Леонід Харшан

Вистава "Домашнє вогнище і Красуня" на сцені житомирського "Театру на Новому Бульварі". 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Леонід Харшан

За словами режисера, народного артиста України Григорія Артеменка, репетиції відбуваються кілька разів на тиждень.

"Починаємо репетиції у другій половині дня з 16:00-18:00 години. 2 березня і 9 березня у нас була прем'єра, яку ми готували з новими людьми, які прийшли до нашого театру. Ми працювали над п'єсою чотири місяці. Вистава називається "Домашнє вогнище і Красуня". Це сімейна тема, вона завжди хвилююча", — повідомив Григорій Артеменко.

Григорій Артеменко. Житомир, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Леонід Харшан

Вистава "Домашнє вогнище і Красуня" на сцені житомирського "Театру на Новому Бульварі". 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Леонід Харшан

Директор обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олега Ольжича Василь Врублевський розповів, що "Театр на Новому Бульварі" створили у 2015 році з ініціативи акторів, котрі попросили приміщення для постановки і показу вистав.

"Я пішов на зустріч, не маючи сподівань, що це буде так надовго: зійшлася аура і когорта самих акторів. Для мене це — іміджева справа. Єдина бібліотека, мабуть, в Україні, у якій існує повноцінний аматорський театр", — сказав Василь Врублевський.

Василь Врублевський. Житомир, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Леонід Харшан

Вистава "Домашнє вогнище і Красуня" на сцені житомирського "Театру на Новому Бульварі". 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Леонід Харшан

Григорій Артеменко додав, що актори працюють безоплатно. Вхід для глядачів — вільний. Декорації та реквізит режисер та артисти виготовляють власноруч за донати, які відвідувачі вистав кидають до спеціальної скриньки. Нині "Театр на Новому Бульварі" готує постановку п'єси за твором японського письменника Юкіо Місіма "Дорого те, що безкоштовне".

Декорації та реквізит режисер та артисти виготовляють власноруч за донати, які відвідувачі вистав кидають до спеціальної скриньки. Житомир, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Леонід Харшан

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