Соціальні працівники із 13-ти громад Чернігівщини отримали електроскутери

Соціальні працівники із 13-ти громад Чернігівщини отримали 27 березня 18 електроскутерів. Транспорт передали у Гончарівську, Новгород-Сіверську, Семенівску, Сновську, Городнянську, Ріпкинську, Тупичівську, Добрянську, Любецьку, Михайло-Коцюбинську, Корюківську, Холминську та Ніжинську територіальні громади.

Про це повідомляє Чернігівська ОВА на своєму офіційному сайті. Як йдеться у повідомленні, електроскутери полегшать роботу соцпрацівникам, які долають велику відстані, щоб жителі віддалених сіл отримали необхідні послуги.

"Це дуже цінна допомога для громад, адже соціальні працівники виконують важливу функцію. Для своїх підопічних вони можуть бути і членом родини, і психологом, і лікарем, і помічником. Цей транспорт дозволить їм вчасно прибути у найвіддаленіші куточки територіальної громади та надати потрібні послуги", – сказала заступниця голови Чернігівської ОВА Жанна Шерстюк.

Заступниця голови Чернігівської ОВА Жанна Шерстюк. ФОТО: Чернігівська ОВА

Електроскутери, які передали для соцпрацівників Чернігівщини. ФОТО: Чернігівська ОВА

Проєкт реалізували у 183 територіальних громадах із 11 регіонів України завдяки співпраці Міністерства соціальної політики України, Програми розвитку ООН та уряду Японії, який, зокрема, профінансував закупівлю та доставку скутерів.

"Важливо, що електричний скутер не забруднює довкілля, оскільки для роботи не використовується пальне. Він оснащений потужним двигуном та ємним акумулятором, який дозволить переміщатися на відстань до 70 кілометрів", — йдеться у повідомленні.

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