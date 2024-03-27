Найстаріша садиба: чи оновлять маєток Кондратьєвих у Старому Селі на Сумщині

У Старому селі на Сумщині занепадає пам’ятка культурної спадщини. Садиба Кондратьєвих, збудована в середині 18 століття, за інформацією історика Євгенія Мурзи, є найстарішою садибою Слобожанщини.

Садиба Кондратьєвих, с. Старе Село. Березень, 2024. Фото: Суспільне Суми

"18 століття, тобто, уявіть собі – це лише сто років після того, як почали заселяти Слобожанщину, будувати з цегли двоповерховий будинок – це достатньо таки коштовно. І плюс цокольний і перший поверх – кажуть, що вони були збудовані ще в першу половину, тобто на початку 18 століття, а вже другий був добудований", — говорить історик Євген Мурза.

Садиба Кондратьєвих, 1914 р. Україна у фотографіях першої третини XX ст. — Х.: 2013

Найстаріша, за інформацією Євгена Мурзи, садиба Слобожанщини нині заросла чагарниками. До повномасштабної війни, розповідає місцевий житель Анатолій Кравченко, територію садиби прибирали власними силами. Зараз ніхто цим не займається.

Садиба Кондратьєвих, с. Старе Село. Березень, 2024. Фото: Суспільне Суми

"На сьогодні, бачите, в такому занедбаному стані. Тут великі треба гроші, зрозуміло що дуже важко це зробити й немає таких меценатів, які захотіли б укласти сюди якісь кошти. У 1988 році вчитель української мови й літератури запропонувала зробити тут музей. І ніхто на це не звернув увагу", — пояснює Анатолій Кравченко.

Анатолій Кравченко, місцевий мешканець. Фото: Суспільне Суми

Будівля садиби стара, тому й руйнується, каже Анатолій Кравченко, але допомагають її руйнуванню і люди.

"Тут у нас під кожним кутком вирито й цеглу забрано.Тому що шукали червонці. Вони ж коли робили раніше будівлю, закладали по червонцю. Люди дізнались і почали довбати оце все знизу", — додає чоловік.

Садиба Кондратьєвих, с. Старе Село. Березень, 2024. Фото: Суспільне Суми

Суспільне надіслало інформаційний запит в Управління містобудування та архітектури Сумської ОВА з питанням: чи планують реставрувати садибу Кондратьєвих? У письмовій відповіді зазначено, що не можуть цього зробити без звернення власника, або ж балансоутримувача пам’ятки архітектури. У кого на балансі садиба — невідомо.

"Відомості про власника (користувача) зазначеної пам’ятки культурної спадщини в Управлінні відсутні, охоронний договір на пам’ятку архітектури місцевого значення "Садиба Кондратьєвих" з управлінням містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації, як з уповноваженим органом з охорони культурної спадщини на території Сумської області, не укладався. Звернень від власника (користувача) про укладення охоронного договору на пам’ятку архітектури місцевого значення "Садиба Кондратьєвих", а також про погодження науково-проєктної документації з реставрації, про отримання дозволу на реставрацію, ремонт тощо до Управління не надходило", йдеться у відповіді.

Старе село входить до складу Нижньосироватської територіальної громади. Спеціалістка сільської ради Оксана Бульченко каже: в них на балансі садиби немає.

Садиба Кондратьєвих, с. Старе Село. Березень, 2024. Фото: Суспільне Суми

"До 2006 року вона знаходилась на балансі агрофірми "Червоносільська". Після банкрутства агрофірми, ліквідатором передано до Державного коммайна. Нам його не передавали на баланс", — говорить спеціалістка Нижньосироватської сільради.

Суспільне надіслало інформаційний запит у Фонд Державного майна України з питанням, чи є в них на балансі садиба Кондратьєвих. На відповідь очікуємо.

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