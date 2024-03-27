На трасі Київ-Одеса сталася ДТП: рух транспорту ускладнений

На трасі М-05 Київ-Одеса сталася аварія за участю вантажівок. Рух транспорту в сторону столиці ускладнений.
Про це 27 березня повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області
ДТП за участю вантажівок сталася біля села Любашівка — це 311 кілометр автодороги Київ-Одеса. За даними служби відновлення, рух транспорту в сторону Києва ускладнений.
На місці працює поліція, ДСНС та представники підрядної організації. Коли усунуть ускладнення руху, повідомлять пізніше.
ОНОВЛЕНО о 14:19. У поліції повідомили, що аварія сталася за участю двох вантажівок. Поліцейські організували об'їзд небезпечної ділянки.
Аварія біля Любашівки на Одещині. 27 березня 2024 року. Фото: ГУНП в Одеській області
Аварія біля Любашівки на Одещині. 27 березня 2024 року. Фото: ГУНП в Одеській області
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