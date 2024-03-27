На Дніпропетровщині судитимуть жителя Горлівки, який воював проти ЗСУ

На Дніпропетровщині судитимуть жителя Горлівки на Донеччині, який склав "присягу" так званому "народу ДНР" і воював проти Збройних сил України.

Про це йдеться на сайті прокуратури Дніпропетровщини.

До суду скерували обвинувальний акт стосовно жителя Горлівки за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений з моменту окупації у 2014 році Донецької та Луганської областей підтримував ідеї так званої "ДНР". У березні 2022 року, перебуваючи на окупованій території, він добровільно перейшов на бік військ РФ.

Чоловік за контрактом був зарахований до складу одного із батальйонів на посаду стрільця, отримав військову форму, зброю та склав "присягу". У подальшому брав активну участь у боях проти підрозділів Сил оборони України на Донецькому напрямку. Облаштовував та укріплював бойові позиції, здійснював завантаження боєприпасів, забезпечував безпеку місць перебування військових РФ та військових "ДНР".

Чоловік був затриманий українськими військовими у жовтні 2023 року під час боїв на території Покровського району Донецької області.

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