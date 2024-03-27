Стародавній собор на Черкащині суд зобовʼязав повернути у державну власність

Успенський (Георгіївський) собор, що у Каневі на Черкащині, мають повернути у державну власність. До цього Київську митрополію УПЦ (МП) зобов’язав суд.

Про це Суспільному розповіла речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.

Йдеться про один з найстаріших в Україні храмів побудований у 1144 році князем Всеволодом Ольговичем.

"Цей собор — один з найстаріших в Україні. Храм домонгольського періоду. З давньоруських літописів ми дізнаємося, що 9 червня 1144 року великий князь київський Всеволод Ольгович заклав у Каневі кам’яну церкву Святого Георгія. Це початкова назва цього храму", — розповіла співробітниця Шевченківського національного заповідника Ольга Ісаєва.

Виконавчий комітет Канівської міськради у 2003 році надав дозвіл Українській православній церкві московського патріархату оформити право власності на пам’ятку археології, розповіла речниця прокуратури Богдана Кулик.

"Надалі це стало підставою для реєстрації права колективної власності. Прокурори у суді довели незаконність передачі будівлі Успенського собору. Адже законодавством встановлено пряму заборону відчуження пам'яток культурної спадщини, які перебувають у державній власності", – деталізувала речниця.

Суд визнав незаконними та скасував рішення виконкому Канівської міськради, свідоцтво про право власності на будівлю за УПЦ (МП), а також скасував державну реєстрацію речового права на об’єкт культурної спадщини національного значення.

Орієнтовна вартість будівлі Успенського собору становить понад вісім з половиною мільйонів гривень.

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