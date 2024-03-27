Вночі сили ППО знищили два російські "шахеди" над Сумщиною

В ніч на 27 березня у небі над Сумщиною сили протиповітряної оборони знищили два російські БпЛА типу “шахед".
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації зранку 27 березня.
Що відомо про повітряну тривогу у Сумській області вночі 27 березня
- Повітряна тривога на Сумщині розпочалась о 0:08.
- Об 0:11 у Повітряних силах повідомили, що на Сумщині загроза застосування ударних БпЛА.
- О 0:44 в ПС зазначили, що російські безпілотники із Сумської області заходять на Чернігівщину.
- О 1:34 в Повітряних силах додали, що БпЛА із Сумської області рухаються у напрямку Полтавської області.
- О 2:14 ПС зазначили, що декілька груп ударних російських БпЛА рухаються з Сумщини через Харківщину в напрямку Дніпропетровської області.
- О 2:46 був відбій повітряної тривоги в області.
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