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Зеленський зустрівся з делегацією парламенту Естонії: про що говорили
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Зеленський зустрівся з делегацією парламенту Естонії: про що говорили

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Зеленський провів зустріч з делегацією парламенту Естонії
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією парламенту Естонії у Києві, 26 березня 2024 рік. ОП

Президент Володимир Зеленський 26 березня провів зустріч з делегацією парламенту Естонії, яка прибула до України з робочим візитом.

Про це повідомили на сайті глави держави.

"Ми вдячні естонському керівництву й народу, що з нами з першого дня цієї трагедії, якою є повномасштабна війна. Важливо, що у вас чудові відносини з нашим спікером і ви мали серйозний дружній діалог. Ми дуже раді всіх вас бачити в Україні", — зазначив Зеленський.

Президент привітав ініціативу Естонії щодо єдиного внеску партнерів розміром 0,25% ВВП на військову допомогу Україні.

Під час зустрічі сторони обговорили питання подальшої всебічної підтримки з боку Естонії та інших партнерів. Окрему увагу приділили темі використання заморожених російських активів на користь України.

"Для України важливо, що Естонія працює над спрямуванням російських активів на користь захисту та відновлення життя в Україні. Зокрема, парламент Естонії в першому читанні ухвалив законопроєкт", — підкреслив глава держави.

Зеленський також подякував за незмінну підтримку України з боку Естонії на шляху до набуття повноправного членства у ЄС і НАТО.

Співрозмовники не залишили без уваги прогрес у підготовці двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації G7.

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