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"Біс попутав, накрило мене": засуджений священник із Ямполя на Сумщині розповів про вчинену держзраду
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"Біс попутав, накрило мене": засуджений священник із Ямполя на Сумщині розповів про вчинену держзраду

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Священник, держзрада, Сумська область
Засуджений священник із Ямполя на Сумщині розповів про вчинену держзраду. Скріншот: програма ТСН, телеканал 1+1

Настоятель Георгіївського храму УПЦ МП у Ямполі на Сумщині Микола Закроєць наразі відбуває покарання у Кам'янській виправній колонії № 101. Священника засудили у жовтні 2023-го до 15 років за державну зраду. В інтерв'ю телеканалу 1+1 чоловік розповів про мотиви співпраці з ФСБ Росії.

"Соромно зізнаватись, фотографії робив українських військових, де вони мешкали", — розповів засуджений.

Спочатку йому прийшло смс-повідомлення від ФСБ Росії із пропозицією про співпрацю, додав чоловік.

"Просили дізнатися, де живуть військові. Потім вирішив відійти від цього та через чотири місяці знову приїхав один чоловік і каже: "Треба нам допомагати". І ще пару тижнів присилав фотографії", — пояснив Микола Закроєць.

"Біс попутав, накрило мене": засуджений священник із Ямполя на Сумщині розповів про вчинену держзраду
Затримання священника, Сумська область, березень, 2023 р. Фото: СБУ в Сумській області

За його словами, він не отримував кошти, адже співпрацював "за ідейними переконаннями".

"Я за російську ідею сиджу. Зрозуміло, що хотів би, щоб перемогла Росія, що гріха таїти", — додав засуджений.

На запитання журналістки про те, як церква ставиться до зрадників, чоловік відповів: "Не вважаю себе зрадником, абсолютно. Російський я по духу".

Старший син чоловіка наразі навчається в Московській духовній академії.

"Біс попутав, накрило мене": засуджений священник із Ямполя на Сумщині розповів про вчинену держзраду
Проросійська література, яку вилучили у священника, березень, 2023 р. Фото: СБУ в Сумській області

Що ще відомо про справу

  • Згідно з судовим вироком, Микола Закроєць надавав інформацію про адресу проживання та контакти голови Ямпільської громади. Крім того, чоловік передав дані і про керівників правоохоронних органів Шостки та Ямполя, інших керівників місцевих органів влади в Шосткинському районі та журналістів Ямполя.
  • 3 березня 2023 року в СБУ повідомляли, що настоятеля храму УПЦ (МП) у Шосткинському районі на Сумщині затримали за підозрою у збиранні розвідданих про оборону області для ФСБ Росії.
  • 25 жовтня 2023 року у Генпрокуратурі зазначили, що священника засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду з конфіскацією майна. Серед конфіскованого майна земельна ділянка площею 0, 887 га, квартира та причіп до легкового авто ПФ "Фермер", а також три мобільних телефони, зазначено у судовому рішенні.

Що ще відомо про Миколу Закройця

  • Микола Закроєць народився 12 червня 1974 року. Про це зазначено на сайті Руху Чесно.
  • Священник був головою релігійної організації  “Релігійна громада парафія Георгіївська Конотопської єпархії Української православної церкви”.

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