Настоятель Георгіївського храму УПЦ МП у Ямполі на Сумщині Микола Закроєць наразі відбуває покарання у Кам'янській виправній колонії № 101. Священника засудили у жовтні 2023-го до 15 років за державну зраду. В інтерв'ю телеканалу 1+1 чоловік розповів про мотиви співпраці з ФСБ Росії.

"Соромно зізнаватись, фотографії робив українських військових, де вони мешкали", — розповів засуджений.

Спочатку йому прийшло смс-повідомлення від ФСБ Росії із пропозицією про співпрацю, додав чоловік.

"Просили дізнатися, де живуть військові. Потім вирішив відійти від цього та через чотири місяці знову приїхав один чоловік і каже: "Треба нам допомагати". І ще пару тижнів присилав фотографії", — пояснив Микола Закроєць.

Затримання священника, Сумська область, березень, 2023 р. Фото: СБУ в Сумській області

За його словами, він не отримував кошти, адже співпрацював "за ідейними переконаннями".

"Я за російську ідею сиджу. Зрозуміло, що хотів би, щоб перемогла Росія, що гріха таїти", — додав засуджений.

На запитання журналістки про те, як церква ставиться до зрадників, чоловік відповів: "Не вважаю себе зрадником, абсолютно. Російський я по духу".

Старший син чоловіка наразі навчається в Московській духовній академії.

Проросійська література, яку вилучили у священника, березень, 2023 р. Фото: СБУ в Сумській області

Що ще відомо про справу

Згідно з судовим вироком, Микола Закроєць надавав інформацію про адресу проживання та контакти голови Ямпільської громади. Крім того, чоловік передав дані і про керівників правоохоронних органів Шостки та Ямполя, інших керівників місцевих органів влади в Шосткинському районі та журналістів Ямполя.

3 березня 2023 року в СБУ повідомляли, що настоятеля храму УПЦ (МП) у Шосткинському районі на Сумщині затримали за підозрою у збиранні розвідданих про оборону області для ФСБ Росії.

25 жовтня 2023 року у Генпрокуратурі зазначили, що священника засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду з конфіскацією майна. Серед конфіскованого майна земельна ділянка площею 0, 887 га, квартира та причіп до легкового авто ПФ "Фермер", а також три мобільних телефони, зазначено у судовому рішенні.

Що ще відомо про Миколу Закройця

Микола Закроєць народився 12 червня 1974 року. Про це зазначено на сайті Руху Чесно.

Священник був головою релігійної організації “Релігійна громада парафія Георгіївська Конотопської єпархії Української православної церкви”.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram