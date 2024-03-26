Настоятель Георгіївського храму УПЦ МП у Ямполі на Сумщині Микола Закроєць наразі відбуває покарання у Кам'янській виправній колонії № 101. Священника засудили у жовтні 2023-го до 15 років за державну зраду. В інтерв'ю телеканалу 1+1 чоловік розповів про мотиви співпраці з ФСБ Росії.
"Соромно зізнаватись, фотографії робив українських військових, де вони мешкали", — розповів засуджений.
Спочатку йому прийшло смс-повідомлення від ФСБ Росії із пропозицією про співпрацю, додав чоловік.
"Просили дізнатися, де живуть військові. Потім вирішив відійти від цього та через чотири місяці знову приїхав один чоловік і каже: "Треба нам допомагати". І ще пару тижнів присилав фотографії", — пояснив Микола Закроєць.
За його словами, він не отримував кошти, адже співпрацював "за ідейними переконаннями".
"Я за російську ідею сиджу. Зрозуміло, що хотів би, щоб перемогла Росія, що гріха таїти", — додав засуджений.
На запитання журналістки про те, як церква ставиться до зрадників, чоловік відповів: "Не вважаю себе зрадником, абсолютно. Російський я по духу".
Старший син чоловіка наразі навчається в Московській духовній академії.
Що ще відомо про справу
- Згідно з судовим вироком, Микола Закроєць надавав інформацію про адресу проживання та контакти голови Ямпільської громади. Крім того, чоловік передав дані і про керівників правоохоронних органів Шостки та Ямполя, інших керівників місцевих органів влади в Шосткинському районі та журналістів Ямполя.
- 3 березня 2023 року в СБУ повідомляли, що настоятеля храму УПЦ (МП) у Шосткинському районі на Сумщині затримали за підозрою у збиранні розвідданих про оборону області для ФСБ Росії.
- 25 жовтня 2023 року у Генпрокуратурі зазначили, що священника засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду з конфіскацією майна. Серед конфіскованого майна земельна ділянка площею 0, 887 га, квартира та причіп до легкового авто ПФ "Фермер", а також три мобільних телефони, зазначено у судовому рішенні.
Що ще відомо про Миколу Закройця
- Микола Закроєць народився 12 червня 1974 року. Про це зазначено на сайті Руху Чесно.
- Священник був головою релігійної організації “Релігійна громада парафія Георгіївська Конотопської єпархії Української православної церкви”.
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