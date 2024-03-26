НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Овручі на Житомирщині розповіли, кому відправлять автівки, привезені з Естонії
ЕстоніяЗСУАВТОМІСЦЕВА ВЛАДАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

В Овручі на Житомирщині розповіли, кому відправлять автівки, привезені з Естонії

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Автомобілі, ЗСУ, Овруч, Житомирщина, Естонія
Передача автівок, привезених з Естонії в Овруцьку громаду, 23 березня 2024 року . Facebook Овруцької міськради

7 автівок, 2 квадроцикли та 3 причепи, які 23 березня в Овруцьку громаду привезли представники громадської організації "Korporatsioon Sakala" з естонського міста Тарту, передадуть військовим ЗСУ.

Про це в коментарі Суспільному розповів заступник Овруцького міського голови Володимир Гришковець.

За його словами, автівки привезли з Естонії як гуманітарну допомогу — гроші на них збирали в Естонії, але долучалися також і жителі Овруцької громади.

"Наші люди теж долучалися грошима до зборів на ці автівки, хоча, в основному, це все ж були збори саме естонців. Скажімо так: на 6 із 7 автівок зібрали гроші естонці і на одне авто зібрали гроші наші люди. Наші естонські партнери їздять купувати ці автівки у Фінляндії, Швецію — там навіть трохи дешевше вже зараз, ніж у Польщі. Наголошую, що це не держава, а саме громадська організація "Korporatsioon Sakala" збирала на них гроші і купувала та приганяла ці авто. Загалом, планували привезти 8 автівок, але одна в дорозі обломалася, тому її приженуть наступного разу. А квадроцикли вони привезли взагалі нові", — розповів Володимир Гришковець.

В Овручі на Житомирщині розповіли, кому відправлять автівки, привезені з Естонії
Автівки, привезені з Естонії для ЗСУ, Овруч, 23 березня 2024 року. Овруцька міська рада

В Овручі на Житомирщині розповіли, кому відправлять автівки, привезені з Естонії
Овруцька громада, 23 березня 2024 року. Овруцька міська рада

Заступник міського голови каже, що весь привезений транспорт відправлять військовим з Житомирщини, які воюють на сході України.

"Ми щотижня маємо по 2-3 запити від наших військових частин про потребу саме в автотранспорті. Із цих 7 автівок жодна не залишиться в тилу — всі вони поїдуть на східний напрямок, де служать військові з Житомирщини. Те саме стосується квадроцклів і причепів до них, а також причепа для авто. Деякі військові приїдуть самі заберуть, для інших ми готуємо фури і самі відвеземо транспорт на фронт. Тут є пікапи марок Mazda, Nissan, Ford, Isuzu. Головне, що усі авто повноприводні і на дизелі. Це два головні побажання, про які просять військові. Щодо квадроциклів, то зі слів наших військових, на сьогодні це один із найефективніших транспортних засобів для евакуації поранених і підвезення боєкомплекту", — сказав Володимир Гришковець.
В Овручі на Житомирщині розповіли, кому відправлять автівки, привезені з Естонії
Автівки і квадроцикли, привезені з Естонії для ЗСУ, Овруч, 23 березня 2024 року. Овруцька міська рада

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Зеленський провів зустріч з делегацією парламенту Естонії
Зеленський зустрівся з делегацією парламенту Естонії: про що говорили
Едгарс Рінкевичс
У країнах Балтії закликають членів НАТО повернути призов до армії — FT
Конгрес США
США схвалили пакет військової допомоги країнам Балтії
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур
Естонія оголосила новий пакет військової допомоги для України
На початок