7 автівок, 2 квадроцикли та 3 причепи, які 23 березня в Овруцьку громаду привезли представники громадської організації "Korporatsioon Sakala" з естонського міста Тарту, передадуть військовим ЗСУ.

Про це в коментарі Суспільному розповів заступник Овруцького міського голови Володимир Гришковець.

За його словами, автівки привезли з Естонії як гуманітарну допомогу — гроші на них збирали в Естонії, але долучалися також і жителі Овруцької громади.

"Наші люди теж долучалися грошима до зборів на ці автівки, хоча, в основному, це все ж були збори саме естонців. Скажімо так: на 6 із 7 автівок зібрали гроші естонці і на одне авто зібрали гроші наші люди. Наші естонські партнери їздять купувати ці автівки у Фінляндії, Швецію — там навіть трохи дешевше вже зараз, ніж у Польщі. Наголошую, що це не держава, а саме громадська організація "Korporatsioon Sakala" збирала на них гроші і купувала та приганяла ці авто. Загалом, планували привезти 8 автівок, але одна в дорозі обломалася, тому її приженуть наступного разу. А квадроцикли вони привезли взагалі нові", — розповів Володимир Гришковець.

Автівки, привезені з Естонії для ЗСУ, Овруч, 23 березня 2024 року. Овруцька міська рада

Овруцька громада, 23 березня 2024 року. Овруцька міська рада

Заступник міського голови каже, що весь привезений транспорт відправлять військовим з Житомирщини, які воюють на сході України.

"Ми щотижня маємо по 2-3 запити від наших військових частин про потребу саме в автотранспорті. Із цих 7 автівок жодна не залишиться в тилу — всі вони поїдуть на східний напрямок, де служать військові з Житомирщини. Те саме стосується квадроцклів і причепів до них, а також причепа для авто. Деякі військові приїдуть самі заберуть, для інших ми готуємо фури і самі відвеземо транспорт на фронт. Тут є пікапи марок Mazda, Nissan, Ford, Isuzu. Головне, що усі авто повноприводні і на дизелі. Це два головні побажання, про які просять військові. Щодо квадроциклів, то зі слів наших військових, на сьогодні це один із найефективніших транспортних засобів для евакуації поранених і підвезення боєкомплекту", — сказав Володимир Гришковець.

Автівки і квадроцикли, привезені з Естонії для ЗСУ, Овруч, 23 березня 2024 року. Овруцька міська рада

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