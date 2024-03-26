Протягом доби на фронті відбулось пів сотні бойових зіткнень — Генштаб

Українські військові продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж усієї лінії фронту.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ ввечері 26 березня.

Протягом доби росіяни здійснили 4 ракетних і 52 авіаційних удари, а також 43 обстріли з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. На фронті відбулося 50 бойових зіткнень.

Яка ситуація на полі бою

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Попівка, Іскрисківщина, Білопілля, Велика Писарівка Сумської області.

На Куп'янському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 8 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни, Ямполівка, та північніше Веселого Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області, Терни, Ямполівка та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 5 атак у районі населених пунктів Іванівське, Богданівка, Кліщіївка Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Курдюмівка та Часів Яр Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Калинівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські військові відбили 7 атак у районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Первомайське Донецької області. Армія РФ завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів Бердичі та Новопокровське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати росіян у районі населеного пункту Новомихайлівка, де окупанти за підтримки авіації 21 раз намагалися прорвати оборону українських військ. Армія РФ завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів Красногорівка та Олександрівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку росіяни за підтримки авіації 4 рази атакували позиції Сил оборони в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Також окупанти завдали авіаудару в районі населеного пункту Малинівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір'я, Щербаки та П'ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби армія РФ здійснила 3 безуспішних атаки на позиції ЗСУ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Солончаки, Іванівка та Тягинка Херсонської області.

Українська авіація завдала ударів по 2 пунктах управління та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 складу боєприпасів окупантів.