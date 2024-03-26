На Одещині волонтери врятували перелітного птаха

Жителька Ізмаїла Одеської області підібрала на дорозі брудного та ледь живого птаха. Виявилося, що це квак або нічна чапля. Тварину передали до Станції юннатів.

Про це 25 березня у Фейсбуці розповіла зоозахисниця Олена Григорян.

У повідомленні зазначається, що птаха знайшла місцева жителька Гала Колєгіна разом з ще однією жінкою. Він лежав на дорозі та був у мастилі. На нього гавкали собаки, тварина, за їхніми словами, кричала.

Птаха занесли в сарай, помили та знайшли для нього свіжу рибу. Згодом волонтери з'ясували, що це врятована тварина — квак або нічна чапля.

Птах, якого врятували волонтери в Ізмаїлі. Фото: Олена Григорян/Facebook

Птаха передали до Ізмаїльської станції юних натуралістів. У закладі відзначили, що наразі він знаходиться у тяжкому стані.

"Тварина вся в олійній речовині, схожу на мазуту. Птахи цієї породи часто плутають олію з блиском води. Ми його помили, почистили, зробили все, що могли. Сподіваємося, пташка виживе. Поки вона дуже слабка", — прокоментувала Суспільному керівниця гуртків Ізмаїльської станції юних натуралістів Альбіна Нєчіпоренко.

Квак Звичайний — гніздовий перелітний птах. Зимує в пониззях Дунаю та Дністра.

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