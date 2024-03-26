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На Одещині волонтери врятували перелітного птаха
ТВАРИНИдовкілляЕКОЛОГІЯРегіони

На Одещині волонтери врятували перелітного птаха

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квак, нічна чапля
В Ізмаїлі на Одещині волонтери врятували перелітного птаха. Фото: Олена Григорян/Facebook

Жителька Ізмаїла Одеської області підібрала на дорозі брудного та ледь живого птаха. Виявилося, що це квак або нічна чапля. Тварину передали до Станції юннатів.

Про це 25 березня у Фейсбуці розповіла зоозахисниця Олена Григорян.

У повідомленні зазначається, що птаха знайшла місцева жителька Гала Колєгіна разом з ще однією жінкою. Він лежав на дорозі та був у мастилі. На нього гавкали собаки, тварина, за їхніми словами, кричала.

Птаха занесли в сарай, помили та знайшли для нього свіжу рибу. Згодом волонтери з'ясували, що це врятована тварина — квак або нічна чапля.

На Одещині волонтери врятували перелітного птаха
Птах, якого врятували волонтери в Ізмаїлі. Фото: Олена Григорян/Facebook

Птаха передали до Ізмаїльської станції юних натуралістів. У закладі відзначили, що наразі він знаходиться у тяжкому стані.

"Тварина вся в олійній речовині, схожу на мазуту. Птахи цієї породи часто плутають олію з блиском води. Ми його помили, почистили, зробили все, що могли. Сподіваємося, пташка виживе. Поки вона дуже слабка", — прокоментувала Суспільному керівниця гуртків Ізмаїльської станції юних натуралістів Альбіна Нєчіпоренко.

Квак Звичайний — гніздовий перелітний птах. Зимує в пониззях Дунаю та Дністра.

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