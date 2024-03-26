На Івано-Франківщині рятувальники виявили палія трави, через якого ледь не згорів житловий будинок.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій області.

26 березня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу сухої трави на присадибній ділянці в Калуському районі.

"Внаслідок неправильного господарювання ледь не згорів житловий будинок. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, не допустивши поширення вогню. Палія притягнули до відповідальності", — йдеться у дописі.

Наслідки пожеж сухої трави в екосистемах:

неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та споруди, що розташовані поблизу;

руйнування родючого шару ґрунту;

загибель тварин.

Який штраф за спалювання сухої трави

Штраф за спалення сухої трави у разі порушення статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення для людей складає від 3060 до 6120 гривень.

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