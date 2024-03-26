У відділенні трансплантації Волинської обласної клінічної лікарні станом на березень орієнтовно 60 людей перебувають у листі очікування на пересадку донорських органів. Цьогоріч у медзакладі провели вже дві успішні операції.

Про це Суспільному розповіла трансплант-координаторка медичного закладу Тетяна Мигалега. З її слів, у результаті втручань пацієнти отримали здорові донорські нирки, однак людей, яким би врятували життя, могло бути більше.

Тетяна Мигалега. Суспільне Луцьк

"У нашій клініці було три трупних донори і, на жаль, близькі родичі не дали згоду. Якщо навіть брати нирки, то ми втратили можливість врятувати, як мінімум, шістьох людей просто тому, що близькі родичі не погодилися на вилучення органів, не дали згоду", — сказала Тетяна Мигалега.

З нагоди дня нефролога, який в Україні відзначають 27 березня, Суспільне поспілкувалося з волинськими лікарями, а також із пацієнтами про те, як вони живуть з нирковою недостатністю та вже з донорськими органами.

Життя на гемодіалізі: розповіді пацієнтів міської лікарні в Луцьку

Нині на постійному гемодіалізі в Луцькій міській клінічній лікарні перебуває 79 хворих, розповів завідувач відділення інтенсивної терапії та амбулаторного гемодіалізу Олександр Бойко. З його слів, щоразу процедура очищення крові триває чотири години, а пацієнти приходять у три зміни.

Апарат для гемодіалізу в Луцькій міській лікарні. Суспільне Луцьк

"Є пацієнти навіть нас, які більш як 20 років на діалізі. Основний контингент пацієнтів, які зараз у нас перебувають, старші 50 років, дуже малий відсоток вік від 20 до 30 років. Це пов'язано зараз з тим, що більшість молодих пацієнтів із нирковою недостатністю зробили пересадку", — сказав медик.

Пацієнти на процедурі гемодіалізу. Суспільне Луцьк

У листі очікування на пересадку нирки наразі є 20 пацієнтів відділення інтенсивної терапії Луцької клінічної лікарні, додав завідувач.

Олександр Бойко. Суспільне Луцьк

Декілька разів на тиждень проходить процедуру гемодіалізу 54-річна Лариса Киричук. Вона розповіла, що кілька років тому у важкому стані через ниркову недостатність потрапила до цього відділення.

На лист очікування, щоб їй пересадили донорський орган, зазначила жінка, не ставала. "Боюсь цього, так мені здається, що це сумісність має бути дуже велика. Ну і плюс до того вже п'ять років це організм вже виснажений. Він здається, що там вже органи не такі як слід. Що мені Господь дасть, те й буд", — сказала пацієнтка лікарні.

Пацієнтка Лариса Киричук. Суспільне Луцьк

Як працює центр трансплантації у Волинській клінічній лікарні

44-річному Володимиру Шелесту з Камінь-Каширського району донорську нирку пересадили в грудні 2022 року.

Володимир Шелест. Суспільне Луцьк

Кожні три місяці чоловік приїжджає до відділення трансплантації органів обласної клінічної лікарні на огляд: здає аналізи та отримує підтримуючу терапію, зазначив хірург Ерік Свіржевський.

"Його нирка працює самостійно. Імуносупресію він приймає справно і якихось кризів чи ризиків для трансплантата на цей час немає", — сказав медик.

Ерік Свіржевський. Суспільне Луцьк

За період функціонування центру трансплантації у Волинській обласній лікарні зробили 48 пересадок нирок. Лікарка-нефрологиня Іванна Мироненко розповіла, що в Україні в листі очікування на донорський орган перебуває орієнтовно 2 000 людей із нирковою недостатністю.

"Є багато пацієнтів, які не стоять на листі очікування, бо бояться. Є такі, що не знають про це. Побутує думка, що це потрібно якісь величезні кошти, щоб десь поїхати обстежити. Це обстеження пацієнтів безкоштовне. Є пакети, які покривають обстеження пацієнтів до трансплантації, трансплантацію і післятрансплантаційний період", — говорить лікарка.

Іванна Мироненко. Суспільне Луцьк

Зі слів керівника обласного управління охорони здоров’я Юрія Легкодуха, у 2022 році в медзакладах Волині зробили 18 пересадок нирок, 2023-го — 65 трансплантацій. Кількість хворих, які проходять гемодіаліз, з його слів, зменшилась із пів тисячі людей вдвічі.

"Це треба розвивати, на Волині досить потужно розвивається протягом останніх двох років трансплантологія. Я вважаю, що зробили досить потужний крок вперед. Обласна лікарня за 23-й рік стала сьомою в Україні з трансплантацій", — додав посадовець.

Юрій Легкодух. Суспільне Луцьк

Як додала трансплант-координаторка Волинської клінічної лікарні Тетяна Мигалега, кожна повнолітня і дієздатна людина може надати прижиттєву згоду на посмертне донорство, адже це може врятувати не одне життя. З її слів, написати таку заяву можна у будь-якому центрі трансплантації України.

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