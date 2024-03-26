На щиті: на Черкащині поховали загиблого захисника

На Корсунщині попрощалися зі старшим солдатом Русланом Петровим. Полеглому захисникові був 41 рік.

Він загинув 23 березня внаслідок артилерійського обстрілу на Харківщині, розповіла у коментарі Суспільному речниця Черкаського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Аліна Кривошея.

Руслан Петров захищати країну пішов добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення, розповіли в пресслужбі Корсунь-Шевченківської міської громади:

"З першого дня повномасштабного вторгнення, він не вагаючись ні хвилини, пішов добровольцем у військкомат, бо вважав це своїм обов’язком. Увесь цей час він стояв на захисті нашої країни у самих запеклих точках на сході. Кілька разів був контужений, проходив лікування та повертався до своїх побратимів, адже мав чітку життєву позицію: "Хто захистить мою сім’ю та країну, як не я?"", — повідомили в пресслужбі.

Руслан Петров мав нагороди та відзнаки від командування, зокрема, "За мужність в бою" III ступеня 113 окремої бригади територіальної оборони України.

Загиблого провели з військовими почестями. Корсунь-Шевченківська міська громада

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