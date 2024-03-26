Насіння і розсада для висадження: які культури обирають волиняни на ринку

Лучани та жителі Луцького району, які мають присадибні ділянки на дачних масивах та ділянки для ведення особистого селянського господарства, готуються до посівного сезону.

Для вирощування овочів люди купують насіння українського та голландського виробників, розповів Суспільному продавець Сергій Гребень, який працює на Північному ринку Луцька та продає насіння 30 років. З його слів, сезон для купівлі насіння на розсаду практично завершився.

Сергій Гребень. Суспільне Луцьк

"Беруть кабачки, огірки в теплицю, моркву, салати, зелень, руколу. Перед цим брали перці, помідори на розсаду. Цибуля є різна: "Ред Барон" – це салатна, цукрова цибуля. Є "Болеро", "Ефект", "Тріумф". Ці три сорти – це солодка цибуля. "Штутгарт" — цибуля, яка досить гостра, але найкраще зберігається. Найбільше беруть солодку", — сказав продавець.

Цибуля на висадження в городах. Суспільне Луцьк

Зі слів Сергія Гребеня, насіння на продаж виставили після новорічних свят, і ціни з того часу й донині суттєво не зросли.

"Ціна не змінилася, можливо на деякі позиції. Голландія — це від курсу долара залежить. Якщо у нас базова ціна була в тому році 6 гривень простого насіння українського, то в цьому році воно 7 гривень", — сказав продавець.

Види насіння квітів. Суспільне Луцьк

70-річна лучанка Стефанія Степанюк на ринок прийшла, щоб докупити солодку цибулю, бо попередньої кількості не вистачило для посадки. З її слів, має 10 соток землі в селі Гайовому за 25 км від Луцька, і на городі висаджує здебільшого овочеві культури.

"Я саджу цибулі два кілограми. Минулого року посадила, то було стільки цибулі — 11 сіток, більше як картоплі. Я саджу редиску, моркву сію, буряк, шпинат, руколу. Моркви багато вийшло: посіяла пачечку, то моркви ще чотири ящики стоїть, і вона пропадає — ну кури з’їдять", — сказала жінка.

Стефанія Степанюк. Суспільне Луцьк

Жителька села Воротнів Луцького району Любов Ткачук має 50 соток землі. Усю ділянку, розповіла жінка, городиною не засіює.

"Фасольки насадила, ну, кому вона вже треба та фасолька? Ніхто не хоче її брати. Салатів стараюся більше сіяти. Помідорів вже хочу менше, бо в минулому році насадила більш як треба. Свій перець посіяла, своє насіння зібрала. Цибульку висадила на зиму, часник на зиму висадила. Ну клубніка є, бурячок", — говорить волинянка.

Любов Ткачук. Суспільне Луцьк

Цікавляться покупці й екзотичними рослинами: для вирощування купують пальми та тютюн, додав продавець насіння на Північному ринку Луцька Сергій Гребень. Він додав, що зараз волиняни активно купують квіти для саду: найбільш популярними є айстри, чорнобривці та майори.

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