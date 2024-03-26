НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Насіння і розсада для висадження: які культури обирають волиняни на ринку
довкілляРегіони

Насіння і розсада для висадження: які культури обирають волиняни на ринку

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Лучани та жителі Луцького району, які мають присадибні ділянки на дачних масивах та ділянки для ведення особистого селянського господарства, готуються до посівного сезону.

Для вирощування овочів люди купують насіння українського та голландського виробників, розповів Суспільному продавець Сергій Гребень, який працює на Північному ринку Луцька та продає насіння 30 років. З його слів, сезон для купівлі насіння на розсаду практично завершився.

Насіння і розсада для висадження: які культури обирають волиняни
Сергій Гребень. Суспільне Луцьк

"Беруть кабачки, огірки в теплицю, моркву, салати, зелень, руколу. Перед цим брали перці, помідори на розсаду. Цибуля є різна: "Ред Барон" – це салатна, цукрова цибуля. Є "Болеро", "Ефект", "Тріумф". Ці три сорти – це солодка цибуля. "Штутгарт" — цибуля, яка досить гостра, але найкраще зберігається. Найбільше беруть солодку", — сказав продавець.

Насіння і розсада для висадження: які культури обирають волиняни
Цибуля на висадження в городах. Суспільне Луцьк

Зі слів Сергія Гребеня, насіння на продаж виставили після новорічних свят, і ціни з того часу й донині суттєво не зросли.

"Ціна не змінилася, можливо на деякі позиції. Голландія — це від курсу долара залежить. Якщо у нас базова ціна була в тому році 6 гривень простого насіння українського, то в цьому році воно 7 гривень", — сказав продавець.

Насіння і розсада для висадження: які культури обирають волиняни
Види насіння квітів. Суспільне Луцьк

70-річна лучанка Стефанія Степанюк на ринок прийшла, щоб докупити солодку цибулю, бо попередньої кількості не вистачило для посадки. З її слів, має 10 соток землі в селі Гайовому за 25 км від Луцька, і на городі висаджує здебільшого овочеві культури.

"Я саджу цибулі два кілограми. Минулого року посадила, то було стільки цибулі — 11 сіток, більше як картоплі. Я саджу редиску, моркву сію, буряк, шпинат, руколу. Моркви багато вийшло: посіяла пачечку, то моркви ще чотири ящики стоїть, і вона пропадає — ну кури з’їдять", — сказала жінка.

Насіння і розсада для висадження: які культури обирають волиняни
Стефанія Степанюк. Суспільне Луцьк

Жителька села Воротнів Луцького району Любов Ткачук має 50 соток землі. Усю ділянку, розповіла жінка, городиною не засіює.

"Фасольки насадила, ну, кому вона вже треба та фасолька? Ніхто не хоче її брати. Салатів стараюся більше сіяти. Помідорів вже хочу менше, бо в минулому році насадила більш як треба. Свій перець посіяла, своє насіння зібрала. Цибульку висадила на зиму, часник на зиму висадила. Ну клубніка є, бурячок", — говорить волинянка.

Насіння і розсада для висадження: які культури обирають волиняни
Любов Ткачук. Суспільне Луцьк

Цікавляться покупці й екзотичними рослинами: для вирощування купують пальми та тютюн, додав продавець насіння на Північному ринку Луцька Сергій Гребень. Він додав, що зараз волиняни активно купують квіти для саду: найбільш популярними є айстри, чорнобривці та майори.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
квак, нічна чапля
На Одещині волонтери врятували перелітного птаха
Риба, яку незаконно ловив чоловік
На Миколаївщини правоохоронці виявили рибалку, який незаконно ловив рибу
Ліс, кримінал, поліція, Дніпро
Вирубали дерев на майже 300 тисяч гривень. На Дніпропетровщині затримали трьох "чорних" лісорубів
Очисні споруди водоканал
Водоканали Київщини забруднюють річку Рось та її притоки — результати перевірки
На початок