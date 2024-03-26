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"Довго боролася за життя". У Запоріжжі лікують чотирилапу, врятовану після масованого обстрілу
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"Довго боролася за життя". У Запоріжжі лікують чотирилапу, врятовану після масованого обстрілу

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Світлана Маєвська з Рижулєю
Світлана Маєвська з Рижулєю у ветеринарній клініці. Фото: Суспільне Запоріжжя

У Запоріжжі зооволонтери врятували чотирилапу на прізвисько Рижуля. Після масованого ракетного обстрілу 22 березня, рятувальники витягли її з води під греблею Дніпрогес.

За словами зооволонтерки Олени Пилової, до ветеринарної клініки тварину привезли контуженою та наляканою:

"Була дуже важка, мабуть довго боролася за життя". У Запоріжжі лікують чотирилапу, врятовану після масованого обстрілу
Олена Пилова, зооволонтерка. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Вона наче не усвідомлювала, де вона, що з нею, така знепритомлена, контужена, не кусалась, нічого не розуміла, була на той час дуже важка. Мабуть довго боролася за життя і вже коли її зігріли, вона трохи розслабилась".
"Була дуже важка, мабуть довго боролася за життя". У Запоріжжі лікують чотирилапу, врятовану після масованого обстрілу
Рижуля, врятована з води після обстрілу Запоріжжя 22.03.2024. Фото: з особистого архіву Олени Пилової

У клініці тварині зробили рентген та аналізи. За словами Олени Пилової, тілесних ушкоджень у чотирилапої не було, втім є відхилення в печінкових та ниркових показниках:

"Вона крапається кожен день, антибіотики, така інтенсивна терапія в неї. Сама вона не може вставати, треба їй допомагати. Можна її поставити, вона така доволі велика собачка. Якщо її поставити на лапки, вона може пару хвилин постояти, але їй це важко, вона не може йти".
"Була дуже важка, мабуть довго боролася за життя". У Запоріжжі лікують чотирилапу, врятовану після масованого обстрілу
Зооволонтери з Рижулєю у ветеринарній клініці. Фото: Суспільне Запоріжжя

На наступний день після порятунку знайшлася опікунка Рижулі — Світлана Маєвська. Жінка каже, собаку рік тому вигнав на вулицю її господар. З того часу за нею доглядає разом із сусідами:

"Була дуже важка, мабуть довго боролася за життя". У Запоріжжі лікують чотирилапу, врятовану після масованого обстрілу
Світлана Маєвська, зооволонтерка. Фото: Суспільне Запоріжжя
"З сусідами зробили будку і годували її, коли він її вигнав вона була худа, що кістки було видно навіть. А коли почала жити на вулиці — видужала. Ми якось до неї прив'язалися, ми її годуємо, доглядаємо, обробляємо від кліщів. Шкода її, з сусідами переговорила, скинулися грошима, щоб лікувати, вона ж наша і хочемо поставити її на ноги".
"Була дуже важка, мабуть довго боролася за життя". У Запоріжжі лікують чотирилапу, врятовану після масованого обстрілу
Будка для Рижулі, яку побудували волонтери. Фото: Суспільне Запоріжжя

За словами Олени Пилової, чотирилапу ще кілька днів триматимуть у лікарні, доки не покращиться її стан і вона почне пересуватися самостійно.

"Дуже добра, вона як плюшева вся, і дуже ніжна".
Світлана Маєвська, зооволонтерка

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