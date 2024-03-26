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У Житомирі правоохоронці знову перевіряють інформацію про мінування торговельного центру
МІНУВАННЯПОЛІЦІЯРегіони

У Житомирі правоохоронці знову перевіряють інформацію про мінування торговельного центру

Оновлено
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Житомир, мінування, торговельний центр "Глобал", 26 березня 2024 року
Торговельний центр "Глобал" у Житомирі, 26 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Тетяна Іскоростенська

26 березня у Житомирі поліція та вибухотехніки виїхали перевіряти інформацію про мінування торговельного центру "Глобал".

Про це Суспільному розповіла речниця поліції Житомирщини Вікторія Дубовик. З її слів, інформацію про мінування невідомі як і в попередні кілька днів надіслали до кол-центру СБУ.

"Повідомлення знову надіслали на кол-центр СБУ. Нам воно надійшло о 12:22. На місці працюють вибухотехніки і поліцейські-кінологи", — сказала Вікторія Дубовик.

Раніше Суспільне писало, що інформацію про мінування торговельного комплексу "Глобал" упродовж минулого тижня перевіряли тричі. 25 березня на кол-центр СБУ знову надійшло повідомлення про мінування "Глобалу".

Оновлено на 15.50

Вікторія Дубовик розповіла Суспільному, що о 13.50 було завершено обстеження ТРЦ "Глобал" та прилеглої до нього території.

"До проведених заходів було залучено 9 працівників поліції. Будь-яких вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено. У процесі евакуювали близько 4000 людей. Рух транспорту не перекривали", — поінформувала речниця поліції.

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