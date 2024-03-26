Не з'явився до ТЦК: черкащанин відсидить три роки у в'язниці

На Черкащині чоловіка, який не з'явився до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, засудили до позбавлення волі.

Апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції та засудив до реального позбавлення волі жителя Уманського району, розповіла Суспільному речниця обласної прокуратури Богдана Кулик.

За словами речниці, після вироку суду прокурори подали апеляцію:

"У суді довели, що 35-річний чоловік, бувши придатним до військової служби та перебуваючи на військовому обліку, без поважних причин не з’явився до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, хоч був завчасно попереджений про необхідність явки. Тим самим він ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

Як пояснила Богдана Кулик, апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції та засудив уманчанина до трьох років позбавлення волі. Наразі вирок суду набрав законної сили.

За інформацією обласної прокуратури, упродовж 2023 року до судів області за статтею 336 Кримінального кодексу України – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, скерували 61 обвинувальний акт. У 2024 році про підозру повідомили 13 чоловікам, стосовно 15 матеріали провадження передані до суду.

"Також шестеро чоловіків – фігуранти таких кримінальних проваджень, змінили своє ставлення до військової служби та стали до лав Збройних Сил України на захист держави", — додала речниця.

Ще троє людей стали до лав ЗСУ після скерування обвинувальних актів до суду, один – після подання прокурором апеляційної скарги на вирок, яким його засудили до позбавлення волі із застосуванням іспитового строку.

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