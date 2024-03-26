Три місячних норми опадів: синоптик розповів, де на Черкащині найбільше дощило

На Черкащині з 12 березня випало до трьох місячних норм опадів. Найбільше дощило на Звенигородщині.

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, за добу 25 та ніч 26 березня випало 32-100% місячної норми. Лідером по опадах залишається Звенигородщина – там зафіксували 130% місячної норми.

"Загалом за період дощів, який розпочався з 12 березня, в області випало від півтори до трьох місячних норми опадів. За попередніми підрахунками, березень 2024 буде найбільш дощовим за весь період метеорологічних спостережень", – додав метеоролог.

За прогнозом, вдень 26 березня йтиме дощ. У ніч на 27 березня опади припиняться, а нічні температури знизяться на два-три градуси – 0-2 градуси тепла. Вдень 10-15 тепла.

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