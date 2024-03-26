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Врізався у металеву огорожу: на Чернігівщині сталася смертельна ДТП за участі мотоцикліста
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Врізався у металеву огорожу: на Чернігівщині сталася смертельна ДТП за участі мотоцикліста

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Смертельна ДТП на Чернігівщині
Смертельна ДТП на Чернігівщині. Поліція Чернігівської області

25 березня у селі Воробʼївка Новгород-Сіверського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своїй Facebook-сторінці.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Новгород-Сіверського райвідділу поліції.

Правоохоронці встановили, що водій мотоцикла не впорався з керуванням, виїхав на ґрунтове узбіччя та врізався в огорожу з металевими воротами. В результаті зіткнення зазнав травм та загинув на місці.

Поліція розслідує обставини ДТП у рамках провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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