25 березня у селі Воробʼївка Новгород-Сіверського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своїй Facebook-сторінці.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Новгород-Сіверського райвідділу поліції.

Правоохоронці встановили, що водій мотоцикла не впорався з керуванням, виїхав на ґрунтове узбіччя та врізався в огорожу з металевими воротами. В результаті зіткнення зазнав травм та загинув на місці.

Поліція розслідує обставини ДТП у рамках провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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