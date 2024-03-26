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У селі Рибне поблизу Івано-Франківська під час пожежі загинув чоловік
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У селі Рибне поблизу Івано-Франківська під час пожежі загинув чоловік

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Під час пожежі у дачному масиві села Рибне загинув чоловік, 26 березня 2024
Під час пожежі у дачному масиві села Рибне загинув чоловік. Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій області

Вночі 26 березня зайнявся будинок у дачному масиві села Рибне поблизу Івано-Франківська. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Як йдеться в дописі, гасити вогонь виїхали івано-франківські рятувальники разом з пожежниками зі Старого Лисця. Площа загоряння складала 30 метрів квадратних.

Під час гасіння надзвичайники виявили тіло чоловіка 1983 року народження.

Наразі рятувальники з'ясовують причину виникнення пожежі.

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