Bloomberg виявив чорний ринок торгівлі Starlink та їхньої активації

Термінали Starlink, розроблені компанією Ілона Маска SpaceX, можна придбати незаконно у всьому світі.

Про це повідомляє Bloomberg у своєму розслідуванні.

Чорний ринок виник у регіонах з поганою якістю зв'язку, де є потреба у високошвидкісному та надійному інтернеті, зазначає агентство.

Зокрема Starlink, за даними агентства, широко використовуються в Ємені для ділових та особистих комунікацій на тлі блокувань інтернет-сервісів.

У Судані, де немає доступу до Інтернету з початку лютого, військові, які протистоять урядовій армії, використовують ці системи для логістики.

Термінали потрапляють і до Венесуели, яка перебуває під санкціями США, хоча на карті інтернет-покриття мережі не вказано, що у цій країні працюють супутники.

У Південній Африці торгівля Starlink відбувається через групи у соцмережах. Продавці пропонують купити Starlink, активовані в сусідньому Мозамбіку, де їх використання легально.

Обійти заборону можна також сплативши за допомогою міжнародної карти, зазначають джерела агентства. Аналогічні дії роблять ритейлери у всьому світі.

На початку 2024 року українські та західні ЗМІ повідомили про те, що системами Starlink користуються російські військові. SpaceX того ж місяця заявила, що не співпрацює з владою або Збройними силами Росії та не продавала їм Starlink.

Що відомо про Starlink у росіян

Раніше Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили інформацію стосовно використання російськими окупантами систем супутникового зв'язку Starlink на фронті.

"Радіоперехоплення розмови загарбників свідчить, що для налагодження доступу до інтернету термінали Starlink встановили, наприклад, у підрозділах 83 ОДШБр ЗС РФ", — зазначили в ГУР.

Як вказали у відомстві, російська 83 десантно-штурмова бригада діє у Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Перед тим представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна заявив, що масштаб використання росіянами терміналів Starlink на війні зростає.