Норвегія підтримала Україну, подарувавши Північній Македонії 76 авто

Норвегія передала Північній Македонії 40 вантажівок і 36 польових машин. Це є непрямою підтримкою України, адже Північна Македонія передала Києву значну кількість військового обладнання, і норвезька пожертва сприятиме відновленню наданих країною матеріалів.

Про це повідомили у Збройних Силах Норвегії.

Зазначається, що допомога дозволить Північній Македонії створити піхотний батальйон, який буде частиною постійної готовності НАТО.

Північна Македонія є членом НАТО з 2020 року, а Норвегія є членом Альянсу з моменту його заснування в 1949 році. У ЗС Норвегії підкреслили, що здатність НАТО реагувати на кризу чи конфлікт залежить не від однієї нації, а від сили та солідарності всіх членів.

"Північна Македонія є одним із наших близьких союзників по НАТО. Важливо, що зараз Норвегія робить свій внесок у розбудову військового потенціалу країни", — сказав бригадний генерал Андерс Йернберг.

Північна Македонія отримала транспортні засоби, які відносно мало використовувалися та перебувають у хорошому технічному стані, попри свій вік.