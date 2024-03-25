НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Втрати Волині: на Запоріжжі загинули ще двоє військовослужбовців
СМЕРТЬРегіони

Втрати Волині: на Запоріжжі загинули ще двоє військовослужбовців

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У боях з російськими військами на передовій загинули ще двоє військовослужбовців з Волинської області: Петро Хомич і Богдан Гороцюк.

Петро Хомич

23 березня 2024 року в результаті ракетного обстрілу в районі населеного пункту Садове у Запорізькій області загинув житель Любомля Петро Хомич.

Загинув боєць з Волині Петро Хомич
Петро Хомич. Любомльська громада

За даними міськради молодшому сержанту було 49 років. Дату прощання з полеглим захисником сповістять додатково.

Богдан Гороцюк

Як повідомили в Оваднівській громаді, під час виконання бойового завдання на передовій загинув 32-річний військовослужбовець з села Гайки Богдан Гороцюк.

Загинув боєць ЗСУ з Волині Богдан Гороцюк
Богдан Гороцюк. Турійська селищна рада

Волинянин служив у війську з 2016 року. Відомо, що 23 березня на Запорізькому напрямку старший солдат отримав тяжке поранення, згодом помер у лікарні. У Богдана Гороцюка залишилися дружина і двоє дітей.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Анатолій Господинько, загиблий боєць, Дніпропетровщина
На Дніпропетровщині поховають загиблого бійця Анатолія Господинька
чугуївський район
Останки трьох людей виявили у Чугуївському районі на Харківщині: ймовірно, під час окупації підірвалась родина
Військовий Максим Вільчинськиий з Хмельницького
Два місяці вважали безвісти зниклим: у Хмельницькому попрощалися із захисником Максимом Вільчинським
Військові з Чернігівщини, які загинули на війні
На Чернігівщині попрощалися з чотирма військовими ЗСУ, які загинули у боях
На початок