Втрати Волині: на Запоріжжі загинули ще двоє військовослужбовців

У боях з російськими військами на передовій загинули ще двоє військовослужбовців з Волинської області: Петро Хомич і Богдан Гороцюк.

Петро Хомич

23 березня 2024 року в результаті ракетного обстрілу в районі населеного пункту Садове у Запорізькій області загинув житель Любомля Петро Хомич.

Петро Хомич. Любомльська громада

За даними міськради молодшому сержанту було 49 років. Дату прощання з полеглим захисником сповістять додатково.

Богдан Гороцюк

Як повідомили в Оваднівській громаді, під час виконання бойового завдання на передовій загинув 32-річний військовослужбовець з села Гайки Богдан Гороцюк.

Богдан Гороцюк. Турійська селищна рада

Волинянин служив у війську з 2016 року. Відомо, що 23 березня на Запорізькому напрямку старший солдат отримав тяжке поранення, згодом помер у лікарні. У Богдана Гороцюка залишилися дружина і двоє дітей.

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