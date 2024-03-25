За підозрою у вбивстві 94-річної волинянки затримали її онука

У Нововолинську 25 березня правоохоронці затримали 27-річного волинянина, який, ймовірно, вбив 94-річну пенсіонерку.

Як повідомили в Нацполіції області, затриманий — онук вбитої жінки.

Тіло пенсіонерки перехожі знайшли зранку на вулиці Василя Стуса у Нововолинську. Правоохоронці кажуть: виявили у загиблої тілесні ушкодження. Труп направили на судово-медичну експертизу.

За декілька годин затримали онука жінки. Наразі поліція не розголошує подробиці чи мотиви його вчинку. Нині триває слідство за статтею про умисне вбивство.

Затриманий наразі у слідчому ізоляторі. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу, додали в Нацполіції.

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