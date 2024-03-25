На фронті загинув Микола Оранський, колишній співробітник hromadske

На війні 22 березня загинув Микола Оранський — колишній інженер ТЖК hromadske. Він працював у команді журналістів з 2019 по 2022 рік, а після долучився добровольцем до лав Збройних сил України.

Про це повідомляє hromadske.

"Микола був оператором БпЛА у 118-й окремій механізованій бригаді й загинув під час бойового завдання під Роботиним на Запоріжжі. Тепер йому назавжди 24 роки. hromadske висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що допомогти сім'ї Миколи Оранського можна за реквізитами: 5168 7451 3540 8687 Оранський Роман Вікторович (його батько).

Станом на 24 березня за даними Інституту масової інформації (ІМІ), від початку повномасштабного вторгнення, Росія скоїла 567 злочинів проти журналістів та медіа в Україні. Загалом за 10 років з початку російсько-української війни, у період з 2014 до 2024 року, загинули 77 українських та іноземних медійників, з них 13 – під час виконання журналістської діяльності.