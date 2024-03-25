Держекоінспекція у Житомирі зафіксувала перевищення рівня забруднюючих речовин у воді в місці впадіння безіменного струмка до річки Крошенка, який протікає біля полігону сміттєвих відходів. У "Автотранспортному підприємстві 0628", на балансі якого знаходиться полігон відходів, повідомили, що не спостерігається видимих витоків фільтрату зі ставків-відстійників.

Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу Денис Войнаш повідомив, що провели перевірку на полігоні сміттєвих відходів у Житомирі, ініційовану після звернення через систему "ЕкоЗагроза". Місце впадіння безіменного струмка до річки Крошенка, що протікає поруч із полігоном, обстежили. Результати лабораторних досліджень показали перевищення забруднюючих речовин у пробах ґрунту і води.

"Також взяли зразки проб ґрунтів з навколишніх територій та вздовж безіменного струмка, де ймовірно можливі витоки фільтрату. Проведено відбір зразків проб води у місці впадіння цього струмка в річку Крошенка вище та нижче місця скиду. Після проведених заходів виявлено ряд порушень, про які складено відповідний акт, і всі необхідні документи направлені на підприємство", — сказав Денис Войнаш.

Денис Войнаш, Житомир, 25 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Надія Назарук

Місце витоку безіменного струмка в річку, Житомир, 25 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Надія Назарук

Зі слів юриста "Автотранспортного підприємства 0628" Андрія Кудака, видимих витоків фільтрату зі ставків-відстійників не спостерігається.

"Ми знаходимося на дамбі. Ви бачите, що за межами дамби витоків, фільтраційних витоків немає. Фільтраційні води залишаються в межах ставків на безпечному рівні. Витоків не має. Акт перевірки не вказує час виникнення цього забруднення. Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин можуть залишатися в ґрунті десятиліттями. Вода швидше оновлюється, ніж ґрунт", — говорить Андрій Кудак.

Андрій Кудак, Житомир, 25 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Надія Назарук

Начальник міського управління житлового господарства Андрій Гуменюк розповів, що дамбу на полігоні відходів постійно обстежують, щоб уникнути перетікання з відстійників.

"Навіть під час дощів і снігопадів. У цьому році наше комунальне підприємство, оскільки вони не впоралися своїми можливостями, звернулося до ДСНС за допомогою. Пожежна машина прибула і кілька днів допомагала відкачувати з відстійника, щоб уникнути перетікання. Ми завжди дотримуємося сталого рівня", — пояснив Андрій Гуменюк.

Андрій Гуменюк, Житомир, 25 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Надія Назарук

За словами Андрія Гуменюка, неможливо передбачити просочування речовин у підземні води через побудову полігону.

Річка біля сміттєзвалища, Житомир, 25 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Надія Назарук

Денис Войнаш інформував, що наразі Держекоінспекція розраховує суму збитків, завданих навколишньому середовищу.

Струмок біля сміттєзвалища, Житомир, 25 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Надія Назарук

Річка біля сміттєзвалища, Житомир, 25 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Надія Назарук

Раніше Суспільне повідомляло, що державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища відібрали проби води біля Житомирського міського полігону твердих побутових відходів.

Житомирська окружна прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони вод (водних об'єктів), що створило небезпеку для життя, здоров'я людей та довкілля за частиною 1 статті 242 Кримінального кодексу України.

18 грудня 2023 року екологи повторно виїжджали на місце поблизу Житомирського міського полігону твердих побутових відходів та відібрали проби води, аби провести дослідження показників та порівняти їх з попередніми.

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