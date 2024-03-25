На Вінниччині діятиме заборона на вилов риби

З 1️ квітня на Вінниччині діятиме нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Про це повідомляє Вінницький рибоохоронний патруль.
Що заборонено
- пересування всіх транспортних засобів чи моторних суден (за винятком установлених суднових ходів), за виключенням суден, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади.
- здійснення промислового рибальства, підводного полювання та посилюється контроль за роботою водозабірних споруд.
Строки заборони на добування водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах Вінницької області:
- у всіх річках (їх частинах) та їх кореневих водах з 1 квітня по 20 травня;
- у водосховищах з 1 квітня по 9 червня;
- у р. Дністер з усіма притоками з 1 квітня по 10 червня.
Що дозволяється
Під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою.
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