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На Вінниччині діятиме заборона на вилов риби
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На Вінниччині діятиме заборона на вилов риби

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На Вінниччині діятиме заборона на вилов риби
З 1️ квітня на Вінниччині діятиме нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Фото: Суспільне Хмельницький

З 1️ квітня на Вінниччині діятиме нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Про це повідомляє Вінницький рибоохоронний патруль.

Що заборонено

  • пересування всіх транспортних засобів чи моторних суден (за винятком установлених суднових ходів), за виключенням суден, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади.
  • здійснення промислового рибальства, підводного полювання та посилюється контроль за роботою водозабірних споруд.

Строки заборони на добування водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах Вінницької області:

  • у всіх річках (їх частинах) та їх кореневих водах з 1 квітня по 20 травня;
  • у водосховищах з 1 квітня по 9 червня;
  • у р. Дністер з усіма притоками з 1 квітня по 10 червня.

Що дозволяється

Під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою.

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