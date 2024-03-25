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П’ять вулиць в Одесі перейменували на честь загиблих Героїв України
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П’ять вулиць в Одесі перейменували на честь загиблих Героїв України

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Мітинг
В Одесі вийшли на мітинг за перейменування вулиць на честь Героїв України. 21 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

В Одесі п’ять вулиць отримали назви на честь загиблих військових, відзначених державною нагородою "Герой України".

Про це 25 березня повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов. За його словами, він підписав відповідне розпорядження.

"Сьогодні, з нагоди низки вагомих дат, підписав розпорядження щодо перейменування п'яти одеських вулиць на честь Героїв України, які загинули, захищаючи незалежність та суверенітет України", — зазначив мер.

Розпорядженням мера в Одесі перейменували ті вулиці, які раніше затвердила історико-топонімічна комісія міськради та які виносились на сесію, однак не були проголосовані. Зокрема:

  • вулицю Бочарова перейменували на честь В'ячеслава Бувалкіна, майстер-сержанта СБУ, який загинув 20.03.2022. Кавалер орденів "За мужність" І, ІІ, ІІІ ступенів, Герой України. Захищав Україну з 2014 року.
  • вулиця Махачкалінська матиме ім’я Віталія Блажка, майора, командира снайперської групи ОЗСП "Азов", який загинув 08.05.2022 під час захисту Маріуполя. Кавалер орденів "За мужність" І, ІІ, ІІІ ступенів, Герой України. Боронив Україну з 2014 року.
  • вулицю Каманіна перейменували на честь Валерія Самофалова, матроса ВМС ЗС України, 137 ОБ морської піхоти, який загинув 18.03.2022 у Миколаєві. Герой України. Під час бою вперше в історії російсько-української війни збив одразу три російські гвинтокрили Мі-35 за допомогою ПЗРК "Ігла".
  • вулицю Марії Демченко перейменували на честь Дениса Максишка, старшого лейтенанта, командира батареї 28 ОМбР, який загинув 14.03.2022 у селі Прибузьке на Миколаївщині. Герой України. Захищав Україну з 2014 року.
  • вулицю Якутську перейменували на честь Ігоря Бедзая, полковника, заступника командувача ВМС з авіації, який загинув 7 травня 2022 року у ході операції зі звільнення острова Зміїний.

Перейменування цих та ще понад 100 інших вулиць в Одесі мали розглянути на сесії 21 лютого, однак тоді депутати провалили голосування. За словами депутата Петра Обухова, через сесію в Одесі могли змінити назви до 27 січня. Оскільки цього не зробили, право перейменування переходить до міського голови. У нього на це є три місяці, потім перейменувати вулиці та інші топоніми своїм розпорядженням зможе голова ОВА.

У той же день перед сесією біля міської ради в Одесі відбувався мітинг: учасники були не згодні з вибором вулиць, які назвуть на честь полеглих військових. Вони виступали за перейменування великих, а не маленьких вулиць.

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