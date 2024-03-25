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В Житомирі попрощалися із загиблим півтора місяця тому захисником Сергієм Петруком
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В Житомирі попрощалися із загиблим півтора місяця тому захисником Сергієм Петруком

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прощання, загибель, смерть, військовий, ЗСУ, поховання, Житомир
Траурна свічка. Колаж Суспільного

25 березня в Житомирі попрощалися із Сергієм Петруком, який загинув майже півтора місяця тому, 12 лютого, під час виконання бойового завдання. Поховали бійця на Смолянському військовому кладовищі.

Про це повідомила Житомирська міська рада.

Сергій Петрук народився у Житомирі, йдеться в інформації міськради. Чоловік закінчив міський ліцей №24, потім вступив до ПТУ №6 і навчався на газоелектрозварювальника. Після того, як він здобув професію, працював у приватному бізнесі.

"Із липня 2023 року добровільно став на захист України від російських окупантів. Із побратимами пройшов не одну гарячу точку, самовіддано захищаючи Батьківщину. Захисник героїчно загинув 12 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту України", — йдеться у дописі.

Прощалися із Сергієм Петруком в Свято-Михайлівському кафедральному соборі Житомира, поховали бійця на Смолянському військовому кладовищі.

Вічна слава і світла пам'ять нашому Герою!

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