30 березня 2024 року в Житомирі завершують опалювальний сезон. Відповідне рішення прийняли 25 березня на позачерговому засіданні виконкому Житомирської міської ради. За необхідності опалення подаватимуть до лікарень міста.

Про це повідомив начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради Олександр Марцун.

За його словами, опалення до будинків ще подаватимуть вночі 30 березня.

"Завершення опалювального сезону за виключенням лікарні №1 та №2 і обласної клінічної лікарні імені Гербачевського. Вони опалюються за необхідністю", — сказав Олександр Марцун.

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин сказав, що стосовно житлових будинків всі управляючі компанії та ОСББ мають перекрити вхідні засувки та проінформувати про це "Житомиртеплоенерго".

"Щоб у нас не вийшло так, що ми опалюємо лікарня, а ті будинки, які знаходяться на цій лінії, також отримують тепло. І потім люди будуть жалітися, що у них йде тепло і виставляються рахунки", — сказав Сергій Сухомлин.

В коментарі після виконкому Олександр Марцун сказав, що підставою для відключення опалення є середньодобові показники температури повітря.

"Є підстави, що до вихідних днів, саме до 30 березня буде середньодобова температура вище 8 градусів за Цельсієм, що передбачає завершення опалювального сезону. Також ми маємо звернення від мешканців, які не хочуть платити зайві кошти, хоча на денну пору, коли температура перевищувала 8-10 градусів тепла, котельні вимикалися", — сказав Олександр Марцун.

Розпочали опалювальний в Житомирі 16 жовтня 2023 року. Тоді тариф на теплопостачання для населення не змінився.

Раніше Суспільне писало, що у Бердичівській громаді Житомирщини опалювальний сезон 2023/2024 років завершать із 1 квітня 2024 року. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету.

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