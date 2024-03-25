З прифронтового Гуляйполя евакуювали родинний архів

З прифронтового Гуляйполя Запорізької області евакуювали родинний архів.

Про це на сторінці у Facebook ГО "Гуляйпільські старожитності".

Зокрема, вивезли п'ять альбомів зі старими фото, що ілюструють історію родини впродовж 20 століття.

Родинні альбоми, які евакуювали з Гуляйполя, березень 2024. Фото: Facebook/ Гуляйпільські старожитності

Наразі історики сканують та вивчають матеріали.

Родинні альбоми, які евакуювали з Гуляйполя, березень 2024. Фото: Facebook/ Гуляйпільські старожитності

Також історики звертаються до жителів регіону з проханням попіклуватися про збереження пам'яті про своїх рідних та евакуювати родинні архіви, якщо такої змоги немає, то можна звертатися до ГО "Гуляйпільські старожитності", де допоможуть це зробити:

"Це матеріали, які не лише бережуть пам'ять про історію вашої родини, а мають і безцінне значення для історії регіону, для відтворення подій усього ХХ ст. Такі матеріали допомагають у вивченні історії міста та людей, які творили цю історію", — йдеться в повідомленні.

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