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У Житомирі в змаганнях з велокросу взяли участь понад сто велогонщиків України
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У Житомирі в змаганнях з велокросу взяли участь понад сто велогонщиків України

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житомир, спорт, велокрос, чемпіонат, україна, 22-24 березня 2024 рік
Між вулицями Клосовського та Малікова у Житомирі пройшли змагання з велокросу, 22-24 березня 2024 рік. Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОВА

У Житомирі відбувся відкритий чемпіонат України (крос) в індивідуальній гонці третій тур (фінал) та в естафеті на короткому колі (всі вікові категорії) з велосипедного спорту (шосе). Участь в якому взяли понад сто спортсменів з різних міст країни.

Про це повідомляє на своїй сторінці у мережі Facebook Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОВА.

У повідомленні йдеться, що змагання пройшли у Житомирі з 22 по 24 березня між вулицями Клосовського та Малікова. У змаганнях взяли участь 160 спортсменів із 18 областей України.

У Житомирі в змаганнях з велокросу взяли участь понад сто велогонщиків України
Між вулицями Клосовського та Малікова у Житомирі пройшли змагання з велокросу, 22-24 березня 2024 рік. Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОВА

За підсумками змагань спортсмени збірної команди Житомирщини вибороли такі призові місця:

  • Поліна Петрович з Радомишля посіла друге місце в індивідуальній гонці та в естафеті серед молодших дівчат;
  • Іван Калініченко з Радомишля здобув бронзову нагороду в естафеті серед юнаків;
  • Анастасія Фурник з Житомира посіла друге місце в естафеті серед дівчат;
  • Андрій Петрук та Ігор Вознюк з Житомир посіли друге місце в естафеті серед чоловіків.
У Житомирі в змаганнях з велокросу взяли участь понад сто велогонщиків України
Між вулицями Клосовського та Малікова у Житомирі пройшли змагання з велокросу, 22-24 березня 2024 рік. Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОВА

За інформацією Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОВА, до змагань на чемпіонаті України спортсменів збірної команди Житомирщини готували тренери Володимир Міщенко, Руслан Пархоменко, Іван Дорошук та Михайло Столяр.

У Житомирі в змаганнях з велокросу взяли участь понад сто велогонщиків України
Між вулицями Клосовського та Малікова у Житомирі пройшли змагання з велокросу, 22-24 березня 2024 рік. Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОВА

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