У Житомирі в змаганнях з велокросу взяли участь понад сто велогонщиків України

У Житомирі відбувся відкритий чемпіонат України (крос) в індивідуальній гонці третій тур (фінал) та в естафеті на короткому колі (всі вікові категорії) з велосипедного спорту (шосе). Участь в якому взяли понад сто спортсменів з різних міст країни.

Про це повідомляє на своїй сторінці у мережі Facebook Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОВА.

У повідомленні йдеться, що змагання пройшли у Житомирі з 22 по 24 березня між вулицями Клосовського та Малікова. У змаганнях взяли участь 160 спортсменів із 18 областей України.

Між вулицями Клосовського та Малікова у Житомирі пройшли змагання з велокросу, 22-24 березня 2024 рік. Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОВА

За підсумками змагань спортсмени збірної команди Житомирщини вибороли такі призові місця:

Поліна Петрович з Радомишля посіла друге місце в індивідуальній гонці та в естафеті серед молодших дівчат;

Іван Калініченко з Радомишля здобув бронзову нагороду в естафеті серед юнаків;

Анастасія Фурник з Житомира посіла друге місце в естафеті серед дівчат;

Андрій Петрук та Ігор Вознюк з Житомир посіли друге місце в естафеті серед чоловіків.

Між вулицями Клосовського та Малікова у Житомирі пройшли змагання з велокросу, 22-24 березня 2024 рік. Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОВА

За інформацією Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОВА, до змагань на чемпіонаті України спортсменів збірної команди Житомирщини готували тренери Володимир Міщенко, Руслан Пархоменко, Іван Дорошук та Михайло Столяр.

Між вулицями Клосовського та Малікова у Житомирі пройшли змагання з велокросу, 22-24 березня 2024 рік. Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОВА

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