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І в кабінеті посадовців, і в сусідньому будинку: як черкаська СБУ вистежує колаборантів
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І в кабінеті посадовців, і в сусідньому будинку: як черкаська СБУ вистежує колаборантів

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На Черкащині управління Служби безпеки від початку повномасштабної війни повідомило про підозру за державну зраду 42 фігурантам та розслідує понад 100 кримінальних проваджень щодо викриття російських шпигунів, агентів та коригувальників. Вісьмох держзрадників нині засудили.

Зрадників нині можна зустріти і в кабінеті посадовців, і в сусідньому будинку, розповів Суспільному начальник управління СБУ в області Юрій Погасій, із нагоди дня Служби безпеки України, який відзначають 25 березня.

За рік до повномасштабного вторгнення на черкаському вокзалі спецпризначенці проводили навчання. За кілька місяців такі навички згодилися вже на практиці для спецоперацій, щоб змінювати хід війни, розповів Погасій:

"Під час війни переважна частина роботи спецслужб перебуває поза публічною площиною. Разом з тим є результати, які потрібно показувати на загал".

Черкаські спецпризначенці пліч-о-пліч зі Збройними силами України перебувають на бойових позиціях. Утім, війна показала – вороги не лише на фронті. Вони є і за десятки сотень кілометрів звідти — у кабінетах посадовців, медичних установах, закладах освіти, або ж посеред вулиці. Наприклад, черкасець передавав російським спецслужбам координати блокпостів та військових підрозділів, чекав на прихід російської армії. І продовжує чекати, втім, уже за ґратами, розповів Юрій Погасій.

СБУ затримало черкаського коригувальника
Черкаський коригувальник заявив, що Росія мала забрата ці всі землі собі. Кадр із відео СБУ

В одному з інтервʼю в затриманого коригувальника запитали чи, на його думку, Росія мала моральне право обстрілювати Україну ракетами. Він відповів ствердно:

"Росія мала моральне право забрати ці всі землі собі, це так".

Окрім затримання та опитування держзрадників, працівники СБУ під час роботи також фіксують перехоплені телефонні розмови. Один із військових РФ вважав, що він має право нищити цивільне населення Харківщини. Про це розповів у перехопленій телефонній розмові.

"Ми, уважай, село оточили з трьох сторін і є###и. Стріляли по всьому: по будинках, по автівках — усьому", — сказав той у телефонній розмові.

Йому повідомили про підозру, як і російському генералу, який командував ракетним ударом по цивільних об’єктах в Умані 28 квітня 2023 року. Тоді загинули 23 людини з яких шестеро – діти, розповіла речниця СБУ в Черкаській області Катерина Дрога.

Генерал РФ Кобилаш на якого Міжнародний суд в Гаазі видав ордер на арешт
Генерал РФ Кобилаш, який віддав наказ нанести ракетний удар по цивільних обʼєктав у Умані 28 квітня 2023 року. СБУ в Черкаській області

"Слідчі служби безпеки України повідомили Кобилашу підозру за частиною 2 ст. 28 та ст. 2, ст. 428 — це порушення законів та звичаїв війни поєднане з умисним вбивством", — зазначила речниця.

Зі слів Юрія Погасія, нині Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на його арешт та більшість колаборантів переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Аби їх затримати, СБУ проводить розслідування:

"Вже понад десять років бійці Управління успішно виконують бойові завдання зі знищення ворога на передовій, а також викривають та затримують зрадників і колаборантів у прифронтових районах".

Начальник управління додав, що спецпризначенці збирають інформацію як з відкритих джерел, так і за допомогою технічного проникнення, як агентурою, так і іншими способами про які нині казати на загал не варто.

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