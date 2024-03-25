Потонув на очах у свідків: на Прилуччині чоловік загинув у водоймі

Вранці 23 березня у природній водоймі села Власівка Прилуцького району на очах у свідків потонув місцевий житель.

Про це повідомляє департамент цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА.

Тіло загиблого 1974 року народження виявили та підняли на поверхню о 14:05 фахівці пожежно-рятувальної частини в Ічні ГУ ДСНС України в області.

За інформацією речниці Нацполіції в області Наталії Слабеняк, за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою — "нещасний випадок".

Також в цій справі вже призначені експертизи.

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