Генерал-майор Віктор Ніколюк склав із себе повноваження очільника Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ і планує взяти керівництво над одним зі зʼєднань та одним із напрямків фронту.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Нові виклики, нові випробування, нові перемоги. Нинішній час вимагає з кожного українця, а, особливо, військового, докладати максимум і більше зусиль для перемоги над російським ворогом. І все це планую зробити, очоливши одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту. Складаю з себе повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ", — написав Ніколюк.

Генерал побажав своєму наступникові продовжувати "нарощувати той потенціал, який ми спільно напрацювали за рік".

Віктор Ніколюк народився 19 жовтня 1975 року у селі Шишкине, що на Кіровоградщині. Там він у 1992 році закінчив місцеву школу. У 1996 році закінчив Харківське гвардійське вище командне танкове училище, а у 2007-му — Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Про це йдеться у біографії військовослужбовця в інформаційному агентстві Міністерства оборони України — АрміяINFORM.

Під час служби в ЗСУ командував розвідувальною ротою, танковим батальйоном, навчальним механізованим полком. Був начальником штабу 92-ї окремої механізованої бригади, а згодом — її командиром.

На початку вересня 2014 року 92-га бригада вийшла в район Щастя, Трьохізбенки, Станиці Луганської, а після ротації — тримала оборону на Донецькому напрямку.

16 травня 2015 року поблизу міста Щастя на Луганщині Ніколюк особисто брав участь у захопленні в полон воїнами своєї бригади двох громадян Росії — військовослужбовців 3-ї окремої бригади спецпризначення Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва.

Віктора Ніколюка відзначено багатьма державними та відомчими нагородами, серед яких — ордени Богдана Хмельницького III ступеня та Данила Галицького.

У березні 2017 року Ніколюка призначили начальником 169-го навчального центру "Десна", а в грудні 2018-го він став генералом.

У жовтні 2021 року генерал-майора Ніколюка призначили командувачем військ оперативного командування "Північ".

Саме Віктор Ніколюк як командувач оперативного командування "Північ" керував обороною Чернігівщини під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України та сам брав участь у бойових діях.

10 березня 2022 року Віктору Ніколюку присвоїли звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".

13 березня 2023 року Віктор Ніколюк залишив пост командувача ОК "Північ" та став командувачем підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ.