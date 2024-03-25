У Ямницькій громаді, що на Івано-Франківщині, з 25 до 27 березня 2024 року оголосили дні жалоби за загиблим військовослужбовцем Василем Федиком.

Про це інформують на сайті Ямницької громади.

Як йдеться у дописі, у дні жалоби на знак скорботи на будівлях, установах, закладах, підприємствах та організаціях сільської ради приспустять Державний прапор України.

Що відомо про Василя Федика

Василь Федик народився 3 квітня 1972 року в селі Тязів. Служив у десантних військах. Після одруження проживав із сім’єю у рідному селі. У січні 2023 року чоловіка мобілізували до лав ЗСУ.

В Ямницькій громаді попрощаються з військовослужбовцем Василем Федиком. Фото: сайт/Ямницька територіальна громада

Солдат Василь Федик служив навідником гірсько-штурмового відділення однієї з військових частин. У березні 2023 року зв'язок з ним обірвався — його вважали зниклим безвісти.

Військовослужбовець поліг 22 березня 2023 року від поранення, отриманого у бою на Бахмутському напрямку. Його загибель підтвердили у березні 2024 року.

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