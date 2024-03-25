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Минулої доби на фронті відбулося 60 бойових зіткнень — Генштаб
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Минулої доби на фронті відбулося 60 бойових зіткнень — Генштаб

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Артилерія ЗСУ
Артилерія ЗСУ. Артилерія ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. Найгарячіше на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За добу війська РФ завдали 33 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснили 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Перемога та Попівка Сумської області; Золочів, Козача Лопань, Стариця Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Озерне, Залізне, Бердичі, Керамік, Нетайлове, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Красногорівка, Макарівка, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Веселе Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські війська відбили 10 атак в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного, де окупанти, за підтримки авіації, 25 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку війська РФ тричі, за підтримки авіації, атакували позиції ЗСУ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби росіяни здійснили безуспішну атаку на позиції Сил оборони.

Водночас українські війська продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки військ РФ.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 3 артилерійських засобах та 1 станції РЕБ росіян.

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